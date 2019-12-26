Meclis ne zaman açılacak? TBMM'de yeni dönem ne zaman başlayacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yoğun çalışma temposunun ardından 2 haftalık tatil sürecine girdi. Çalışmalarına 15 gün ara veren Genel Kurul, 7 Ocak 2020 Salı günü yeniden toplanacak.



TBMM Genel Kurulu 7 Ocak 2020 Salı günü saat 15:00’da çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

TBMM HAKKINDA

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920'de Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'nce işgali sırasında direniş gösteren Türk Milletinin oluşturduğu irade ile kurulan, ve yine bu iradenin sahibi olan Türk Milletinin anayasa ile verdiği yetki ile yasama görevi yapan Türkiye Cumhuriyeti anayasal devlet organıdır.