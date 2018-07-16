Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılır?
Meclis ne zaman açılacak sorusu, yasama dönemini merakla araştıran binlerce kişinin sorguladığı konu oldu. TBMM'nin açılacağı tarihe göre hareket edecek olan vatandaşlar, beklentilerini edinecekleri bilgilere göre şekillendirecek. Peki, 2018/2019 yasama döneminde meclis ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ne zaman açılacak sorusu, birçok vatandaşın gündemindeki konu oldu. Bedelli askerlik başta olmak üzere vatandaşı yakından ilgilendiren konuların görüşüleceği 2018-2019 yasama dönemi, sonbaharda göreve başlayacak. Peki, meclis ne zaman açılacak? İşte, o tarih hakkında bazı bilgiler
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili "Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz." demişti. Yasama dönemi 1 Ekim 2018 tarihinde başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz" sözleriyle de bedelli askerliğin 1 Ekim 2018'den önce çıkabileceğini de söylemişti.
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