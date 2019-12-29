Meclis Libya için acil toplanıyor

AK Parti’nin TBMM’den onay alan Libya mutabakatına dayandırarak, asker gönderme tezkeresini TBMM’nin 7 Ocak’ta bitecek tatilinden sonra Genel Kurul’a getirme kararında değişiklik oldu. Tezkere için tatilin bitmesi beklenmeden hazırlık yapıldığı ortaya çıktı. Parti yöneticilerinin “Kesin değil, olasılık olarak arkadaşlarımızı uyardık” demesine rağmen, hazırlıkların Meclis tatili bitmeden tezkerenin gündeme getirilmesi üzerine yapıldığı öğrenildi.

2 OCAK İHTİMALİ

AK Parti’nin yarın TBMM’ye getirmeye hazırlandığı Libya’ya Asker Gönderme Tezkeresi’nde gerekçenin yanı sıra, hangi birliklerin gönderileceğine ilişkin ayrıntı olması gerekiyor. Parti yönetimi, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın imzası ile tezkereyi 2 Ocak Perşembe günü görüşme olasılığı nedeniyle milletvekillerini uyarmakla kalmadı. Bostancı’nın muhalefet partisinin yöneticileriyle de görüşerek, bu olasılığı bildirdiği öğrenildi.

120 İMZA GEREKİYOR

2 Ocak’ta tezkerenin görüşülebilmesi için tatilde olan TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanması gerekecek. Bunun için ya 120 milletvekilinin olağanüstü toplantıya ilişkin imza vermesi ya da TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırması gerekecek.

‘ACELE’NİN 3 NEDENİ

- TBMM’nin acilen toplantıya çağrılacak olmasının nedenleriyle ilgili olarak kulislerde şu üç iddia konuşuluyor:

1) Libya’daki ani değişiklikler ve Trablus’daki sıkıntılı gelişmeler.

2) Türk askerinin caydırıcı unsur olarak biran önce bölgeye gönderilmesi isteği.

3) Avrupa Birliği ülkelerinin bölgeye uçuş yasağı koyma olasılığı.

MUHALEFET LİDERLERİNE BİLGİ VERECEK

- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresiyle ilgili olarak yarın muhalefet liderlerini ziyaret edecek. Bakan Çavuşoğlu, ilk olarak yarın saat 12.00’de CHP Genel Merkezi’ne gidecek. Burada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek ve Libya tezkeresini anlatacak. Çavuşoğlu, saat 14.00’te de İYİ Parti Genel Merkezi’nde Akşener ile bir araya gelecek. Çavuşoğlu’nun Bahçeli ile de görüşeceği ancak saatinin henüz netleşmediği öğrenildi. m ANKARA