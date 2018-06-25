Meclis iki eksikle açılabilir

BERBEROĞLU İLK OLACAK

Hukukçular, 1982 Anayasası yürürlüğe girdiğinden beri tutuklu olduğu bir dosyayla ilgili yargılanırken yeniden milletvekili seçilen başka bir örnek yaşanmadığını, bu nedenle Berberoğlu dosyasındaki uygulamanın ilk olacağını belirttiler.

Eski milletvekilleri Engin Alan ve Mustafa Balbay yargılanırken milletvekili seçilip sonradan tahliye edilmişler, TBMM’de görev yaparken tutuklanan bazı milletvekilleri de daha sonra ceza alıp üyelikleri sona erdiğinden bu durumla karşılaşmamışlardı. Berberoğlu’nun avukatlarının bu hafta tahliye talebinde bulunması bekleniyor. Berberoğlu’nun yargılanmasına devam edilip edilmeyeceğine, dolayısıyla yemin törenine katılıp katılmayacağına mahkemeler karar verecek.

AVUKATLARDAN TAHLİYE TALEBİ

Terör örgütü KCK ana davasında yargılanıp Diyarbakır Cezaevi’nde tutuklu olan HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’in avukatı da tahliye talebinde bulundu. Anayasa’ya göre ‘ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ile seçimden önce soruşturmasına başlanan anayasal düzene karşı suçlar’ dokunulmazlık kapsamına girmiyor. Güven’in dosyasının dokunulmazlıkta olup olmadığına yargı karar verecek. Mahkeme, Güven’in dokunulmazlıktan yararlandığına hükmedip tahliye kararı verirse savcılık Meclis’e fezleke gönderebilecek. İki milletvekili yemin edemezlerse tutukluluk halleri Meclis Başkanlığı’nca ‘mazeret’ sayıldığından maaşları, özlük hakları, sekreterya kullanımları ve devamsızlıkla ilgili sorun yaşamayacaklar.