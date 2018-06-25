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    Meclis iki eksikle açılabilir

    ANKARA
    25.06.2018 - 20:41 | Son Güncelleme:

    Pazar günkü seçimlerden sonra oluşan 600 sandalyeli TBMM, 27. yasama dönemine iki eksikle girebilir. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile 25’inci dönemden eski HDP milletvekili Leyla Güven, tutuklu yargılanırken yeniden milletvekili seçildi. Geçen dönem milletvekiliyken dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanan Enis Berberoğlu için nasıl bir sürecin işleyeceği merakla bekleniyor. Anayasa’da, “Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis’in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır” hükmü bulunuyor.

    BERBEROĞLU İLK OLACAK

    Hukukçular, 1982 Anayasası yürürlüğe girdiğinden beri tutuklu olduğu bir dosyayla ilgili yargılanırken yeniden milletvekili seçilen başka bir örnek yaşanmadığını, bu nedenle Berberoğlu dosyasındaki uygulamanın ilk olacağını belirttiler.

    Eski milletvekilleri Engin Alan ve Mustafa Balbay yargılanırken milletvekili seçilip sonradan tahliye edilmişler, TBMM’de görev yaparken tutuklanan bazı milletvekilleri de daha sonra ceza alıp üyelikleri sona erdiğinden bu durumla karşılaşmamışlardı. Berberoğlu’nun avukatlarının bu hafta tahliye talebinde bulunması bekleniyor. Berberoğlu’nun yargılanmasına devam edilip edilmeyeceğine, dolayısıyla yemin törenine katılıp katılmayacağına mahkemeler karar verecek.

    AVUKATLARDAN TAHLİYE TALEBİ

    Terör örgütü KCK ana davasında yargılanıp Diyarbakır Cezaevi’nde tutuklu olan HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’in avukatı da tahliye talebinde bulundu. Anayasa’ya göre ‘ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ile seçimden önce soruşturmasına başlanan anayasal düzene karşı suçlar’ dokunulmazlık kapsamına girmiyor. Güven’in dosyasının dokunulmazlıkta olup olmadığına yargı karar verecek. Mahkeme, Güven’in dokunulmazlıktan yararlandığına hükmedip tahliye kararı verirse savcılık Meclis’e fezleke gönderebilecek. İki milletvekili yemin edemezlerse tutukluluk halleri Meclis Başkanlığı’nca ‘mazeret’ sayıldığından maaşları, özlük hakları, sekreterya kullanımları ve devamsızlıkla ilgili sorun yaşamayacaklar. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Enis Berberoğlu , son dakika , haberler
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