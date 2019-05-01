Meclis iki ay sonra toplandı
TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat’ta verilen aranın bitmesinden sonra yeniden toplandı.
Genel Kurul’da yerlerinden söz alan bazı milletvekilleri, Kut’ül Amare Zaferi’nin 103. yılı ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajlarını paylaştılar. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise Venezuela’daki darbe girişimine ilişkin, “Dünyanın neresinde olursa olsun ‘ama, fakat’ demeden tüm darbeleri kınıyoruz. Hiçbir gerekçe darbelere mazeret olamaz. Geçmişte birçok kez darbe ve darbe girişimine maruz kalan Türkiye ilkesel duruşunu koruyarak Venezuela’daki bu darbe girişimine karşı duruşunu koruyacaktır. Tüm dünyayı Venezuela’daki halkının iradesine saygılı olmaya davet ediyorum” dedi.
‘ŞEYTAN’ TEPKİSİ
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise “Boğaziçi Üniversitesi’nde, ‘İslam Araştırmaları Topluluğu’ tarafından düzenlenen bir programda konuşan Yunan asıllı İngiliz yazarın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten ‘şeytan’ olarak bahsettiğini” belirterek “Şiddetle kınıyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret etmek demokrasi, hürriyet ya da ifade özgürlüğü demek değildir. İYİ Parti olarak ilgili makamların, bu sözde yazara gerekli hukuki işlemleri başlatmasını bekliyoruz” diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “İstanbul’un belli meydanlarının 1 Mayıs’a kapatılmasını doğru bulmuyoruz. İşçisinden, emekçisinden, işçinin emekçinin kutlayacağı bayramdan korkan devlet olmaz. Bundan sonraki süreçte 1 Mayıs’ın, Taksim Meydanı’nda kutlanmasının işin olağanı ve doğalı olduğu kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan açlık grevleri ve ölüm orucundakilerin gidişatının daha da kötüleşmemesi için Meclis Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın sorumluluk alması çağrısında bulundu.
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