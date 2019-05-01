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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
01.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Meclis iki ay sonra toplandı

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Meclis iki ay sonra toplandı

TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat’ta verilen aranın bitmesinden sonra yeniden toplandı.

Genel Kurul’da yerlerinden söz alan bazı milletvekilleri, Kut’ül Amare Zaferi’nin 103. yılı ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajlarını paylaştılar. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise Venezuela’daki darbe girişimine ilişkin, “Dünyanın neresinde olursa olsun ‘ama, fakat’ demeden tüm darbeleri kınıyoruz. Hiçbir gerekçe darbelere mazeret olamaz. Geçmişte birçok kez darbe ve darbe girişimine maruz kalan Türkiye ilkesel duruşunu koruyarak Venezuela’daki bu darbe girişimine karşı duruşunu koruyacaktır. Tüm dünyayı Venezuela’daki halkının iradesine saygılı olmaya davet ediyorum” dedi.

‘ŞEYTAN’ TEPKİSİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise “Boğaziçi Üniversitesi’nde, ‘İslam Araştırmaları Topluluğu’ tarafından düzenlenen bir programda konuşan Yunan asıllı İngiliz yazarın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten ‘şeytan’ olarak bahsettiğini” belirterek “Şiddetle kınıyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret etmek demokrasi, hürriyet ya da ifade özgürlüğü demek değildir. İYİ Parti olarak ilgili makamların, bu sözde yazara gerekli hukuki işlemleri başlatmasını bekliyoruz” diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “İstanbul’un belli meydanlarının 1 Mayıs’a kapatılmasını doğru bulmuyoruz. İşçisinden, emekçisinden, işçinin emekçinin kutlayacağı bayramdan korkan devlet olmaz. Bundan sonraki süreçte 1 Mayıs’ın, Taksim Meydanı’nda kutlanmasının işin olağanı ve doğalı olduğu kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan açlık grevleri ve ölüm orucundakilerin gidişatının daha da kötüleşmemesi için Meclis Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın sorumluluk alması çağrısında bulundu. 

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