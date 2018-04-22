Meclis hızlı çalışacak

TBMM bugün, açılışının 98. yıldönümü nedeniyle özel gündemle toplanacak. Başbakan Binali Yıldırım ve parti liderleri, genel seçim öncesi Genel Kurul’da belki son kez bugünkü özel oturumda kürsüye çıkacak. Kamuda bayram tatili olmasına karşın Meclis Anayasa Komisyonu bugün çalışacak.

Meclis’e cuma akşamı sunulan seçim yasalarındaki uyum teklifi, 48 saatlik sürenin dolduğu bu akşam komisyonda görüşülmeye başlanacak. Teklif, ivedi olarak yarın Genel Kurul’un gündemine getirilecek. AK Parti ve MHP’nin ortak teklifi, Cumhurbaşkanı Seçimi Yasası ve Siyasi Partiler Yasası’nı yeniden düzenliyor. Teklife göre yurtdışındaki seçmenler YSK tarafından belirlenen oy verme günlerinden kendilerine uygun olan herhangi bir günde oy kullanabilecek.

Her parti veya parti grubu ancak bir aday için başvuruda bulunabilecek. Seçmenlerce aday gösterilmek istenen kişi, 131 bin lirayı Maliye veznesine yatırarak YSK’ya başvuracak. İlçe seçim kurullarında 100 bin imzayı toplayan kişi cumhurbaşkanı adayı olabilecek. Her seçmen bir kişi için teklifte bulunabilecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci oylamaya katılmaya hak kazanan iki adaydan birinin çekilmesi halinde sıradaki diğer aday ikinci tura katılacak.



