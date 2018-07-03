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    Meclis hazırlanıyor! Bayraklar da değiştirildi...

    Kanal D Haber
    03.07.2018 - 10:21 | Son Güncelleme:

    TBMM yeni döneme hazırlanıyor. Koltuklar, sıralar, masalar tek tek süpürülüp silinirken genel kurul salonundaki bayraklar da değiştirildi.  Deniz Baykal için ise özel bir düzenleme yapıldı.

    TBMM’de 27. dönemin yemin töreni için çalışmalar hızlandı. Meclis genel kurulunda onlarca meclis çalışanı hummalı bir temizliğe başlayarak her köşeyi temizledi. Hazırlıklar hiç durmadan sürerken işçiler vardiyalı olarak çalışmaya devam ediyor. Genel kurul salonundaki bayraklar da değiştirildi.

    600 VEKİL İÇİN TADİLAT

    Kanal D Haber'in haberine göre; Meclis genel kurulunda 1 Ekim’e kadar tadilat yapılmayacak. 600’e çıkan milletvekili sayısı nedeniyle genel kurula ek sandalyeler getirilecek ve milletvekillerinin bir bölümü Bakanlar Kurulu’nun sıralarına oturacak. Meclis açıldığında ise içerideki düzen de tam anlamıyla sağlanmış olacak. Öte yandan genel kurulda tadilat yapılmasa da tüm binada tadilat devam ediyor. Birinci katta kullanılmayan odalar büyütülerek komisyonlara ayrıldı.

    DENİZ BAYKAL İÇİN DÜZENLEME

    Yemin töreninin başında Meclis’e başkanlık edecek Deniz Baykal için de özel bir düzenleme yapıldı. Eski CHP Genel Başkanı Baykal’ın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yeni binadaki odası ana binaya taşındı. Baykal için asansöre en yakın oda seçildi.

    Etiketler: temizlik , türk bayrakları , son dakika , haberler
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