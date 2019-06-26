Meclis Genel Kurulu 15 Temmuz’da toplanacak
TBMM Genel Kurulu, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla 15 Temmuz Pazartesi günü toplanacak.
Genel Kurul’da dün gündemdışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin yerinden söz almalarının ardından Danışma Kurulu’nun oylaması yapıldı. Kabul edilen Danışma Kurulu kararına göre, TBMM Genel Kurulu, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla özel görüşme yapılması için 15 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00’te toplanacak. Genel Kurul’da, TBMM’de temsil edilen grupların başkanlarına 10’ar dakika, grubu bulunmayan partilerden birer temsilciye 3’er dakika söz verilecek.
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