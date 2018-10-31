Meclis bütçesi yüzde 45 arttı
TBMM’nin 2019 bütçesi, geçen yıla göre yüzde 44.7 oranında artışla 1 milyar 816 milyon 197 bin lira olarak Plan-Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Bütçeyi komisyona sunan Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, masrafların yüzde 52.9’unu personel giderleri, yüzde 7.3’ünü SGK primi, yüzde 9.3’ünü mal ve hizmet alımı, yüzde 13.1’ini cari transferler, yüzde 17.3’ünü sermaye giderlerinden oluştuğunu belirtti. Mustafa Şentop, bütçe kalemlerindeki yükselişe milletvekili ve danışman sayısındaki artış, taşeron işçilerin kadroya geçmesi, enflasyon, emekli milletvekillerinin tedavi giderleri ile temsil tazminatlarındaki artış, memurların öğle yemeğine yardım ve uluslararası kuruluşların aidatındaki artışın neden olduğunu söyledi. Komisyona sunulan planlamaya göre Meclis’in 2020’de 1 milyar 850 milyon 603 bin lira, 2021’de 1 milyar 836 milyon 552 bin lira harcaması öngörülüyor.
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