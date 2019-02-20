Meclis Başkanlığı seçimi ne zaman? TBMM Başkanlık seçimi tarihi belli oldu
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, 18 Şubat'ta Meclis Başkanlığı görevinden istifa etti. Bu gelişmenin ardından, TBMM Başkanlık seçimlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Binali Yıldırım'ın istifasıyla birlikte TBMM 29. Başkanını seçecek. Peki, Meclis Başkanlığı seçimi ne zaman?
Binali Yıldırım, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler sebebiyle 12 Temmuz 2018'den bu yana sürdürdüğü TBMM Başkanlığı görevinden dün itibarıyla ayrıldı. Gözler şimdi yeni TBMM başkanının seçileceği tarihte. Yeni Meclis Başkanı seçilinceye kadar olan sürede, TBMM başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, "Başkan Vekili" sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...
TARİH BELLİ OLDU
TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı'nı seçecek. Genel Kurul, seçimin ardından çalışmalara ara verecek. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, Genel Kurul 24 Şubat Pazar günü TBMM Başkanı seçimi için toplanacak.
Seçimin ardından TBMM Genel Kurul çalışmalarına ara verecek; 26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat, 5 Mart, 6 Mart ve 7 Mart tarihlerinde toplanmayacak. TBMM, çalışmalarına 12 Mart 2019 tarihinden başlamak üzere 15 gün ara verecek.
ADAYLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı'nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içerisinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek. TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak.
KAÇ OYLA BAŞKAN SEÇİLİR?
Gizli oyla yapılacak seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.
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