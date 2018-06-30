Meclis Başkanlığı için Binali Yıldırım'ın adı öne çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün yapılan MKYK toplantısında Meclis takvimi ile birlikte Meclis yönetimi ile ilgili süreç de değerlendirildi.



MKYK üyeleri arasında yapılan eğilim yoklamasında Meclis Başkanlığı için Yıldırım’ın adı öne çıktı. Toplantıda Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim sonuçlarını planlanandan daha erken açıklayabileceği de belirtilerek Meclis takvimi için buna göre yeni bir takvim üzerinde duruldu.



YSK’nın sonuçları erken açıklaması halinde milletvekili yemin töreninin 7 Temmuz Cumartesi, Cumhurbaşkanı yemin töreninin de 8 Temmuz Pazar günü yapılabileceği öngörüldü. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerin de yapıldığı belirtilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şehit cenazeleriyle ile ilgili tartışma yaratan sözlerinin ise gündem oluşturmadığı öğrenildi.