Meclis Başkanı’ndan protokol tepkisi
MECLİS Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) genel kurulunda kendisini karşılayan heyette TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yer almayınca toplantıya katılmadan ayrıldı.
Şentop, yaptığı açıklamada, “TBMM Başkanı olarak davet edildiğim bir yerde, davet sahibi tarafından karşılanmam gerekir. Milleti temsil eden bir makamın devlet geleneklerine de yakışmayan bir şekilde görmezden gelinmesi kabul edilemez. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bunu öğrenmesi gerekiyor. Burada söz konusu olan şahsım değil TBMM’nin temsil ettiği milli iradedir” dedi.
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