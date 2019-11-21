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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
21.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Meclis Başkanı Şentop: 23 Nisan Dünya Çocuk Günü olsun

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Meclis Başkanı Şentop: 23 Nisan Dünya Çocuk Günü olsun

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında 23 Nisan’ın Dünya Çocuk Günü ilan edilmesi amacıyla uluslararası düzeyde güçlü girişimlerde bulunacaklarını açıkladı. Şentop, “Türkiye’nin bu anlamda önde olma hakkı vardır. 23 Nisan çalışmalarımız içinde çocuklara ve çocuklara ait günlere ayrı bir yer vereceğiz” dedi.

Şentop, Çocuk Hakları Günü kapsamında 81 ilden Meclis’e gelen çocuk hakları temsilcilerinin katıldığı 20’nci Ulusal Çocuk Forumu’nda konuştu. Çocukların sahip olduğu hakların Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’yle uluslararası güvenceye kavuşturulduğunu vurgulayan Şentop şunları söyledi: “Ülkemiz topraklarında doğan Suriyeli çocuk sayısı 500 bine yaklaşmıştır. Sadece barınma değil eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü imkânı hiçbir ayrım gözetmeden ve fedakârca sağlıyoruz. Buna karşılık dünya, canlarını kurtarmak için çıktıkları yolculukları ya Akdeniz’in karanlık sularında ya da sınırlara gerilen tel örgülerin önlerinde sonlanan milyonlarca mazlumu görmezden gelmeye devam etmektedir. Özellikle hatırlatmak isterim ki, sözüm ona medeni dünya Aylan bebeği maalesef çok çabuk unuttu. Ancak sizler unutmayın ki bir gün aynı acı durum sizlerin de başına gelebilir. Çünkü Aylan bebekler bir değil binler, hatta milyonlardır. Bütün bunlara karşı tedbirimizi almak, gereken tüm hazırlıkları yapmak durumundayız.”

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