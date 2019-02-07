Meclis adaylarını Bahçeli’ye söyledi
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beştepe’de 45 dakika süren ittifak süreci ve Meclis Başkanlığı görüşmesi yaptı.
24 Haziran seçimlerinin ardından 27 Haziran, 31 Temmuz, 16 Ekim, 21 Kasım ve 12 Aralık tarihlerinde 5 kez bir araya gelen Erdoğan ile Bahçeli son görüşmede ağırlıklı olarak ‘Cumhur İttifakı’nda gelinen son durumu masaya yatırdı. Görüşmede, son anket sonuçlarına ve CHP-İYİ Parti adaylarına göre ittifakın kapsamının genişletilmesi formülü ele alındı. 81 il ve tüm ilçe adaylarının açıklanmasının ardından kampanya sürecinde yapılacak ortak çalışmalar da Beştepe’de değerlendirildi. Görüşmede AK Parti ile MHP’nin ayrı aday çıkardığı illerde ‘Millet İttifakı’na karşı ortak aday çıkarılması konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu. Buna göre iki liderin görüşmesi ışığında AK Parti ve MHP kurmaylarının ittifakın genişletilmesini görüşmek üzere bir araya gelebileceği öğrenildi. Erdoğan-Bahçeli zirvesinde AK Parti ve MHP kurmaylarının gündeminde olan belediye meclis üyelikleri seçimlerinde de ittifak olarak çoğunluğu elde etmek amacıyla ortak liste gündeme geldi.
Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın belediye başkan adaylığı nedeniyle istifası halinde AK Parti adayına destek vereceğini açıklamıştı. Erdoğan’ın bu açıklama nedeniyle Bahçeli’ye teşekkür ettiği ifade edilirken gündemdeki olası aday isimlerini de Bahçeli ile paylaştığı kaydedildi. Erdoğan’ın görüşmede Bahçeli’ye, Suriye’deki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları konusunda da bilgi verdiği kaydedildi.
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