Meclis 600 vekile hazır

Başkanlık sisteminde 600 milletvekiliyle yasama çalışması yapacak olan Meclis, yeni dönem hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. 27’nci yasama döneminin en yaşlı üyesi, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal (80), sağlık durumu nedeniyle ‘geçici başkanlık’ görevinden vazgeçti. 7 Temmuz’daki yemin törenini İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz (71) yönetecek.

Baykal ve engelli milletvekilleri, daha önce olduğu gibi Genel Kurul salonunda seyyar rampa yardımıyla kürsüye gelip yemin edecek. Baykal’ın Başkanlık Divanı’nda uzun süre kalmasını doktorlarının uygun bulmadığı belirtildi. Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin sonuçları bugün açıklaması bekleniyor. Bu durumda Genel Kurul cumartesi günü saat 14.00’te açılacak. Durmuş Yılmaz’ın yemin edip göreve başlamasının ardından 599 vekil yemin edecek. Yemin töreninin 8 Temmuz sabaha karşı tamamlanması bekleniyor.

KAYITLI KURA

Yeni dönemde, 1999 seçiminden sonra ilk kez Meclis’te 8 parti olacak. AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti Meclis’te grup oluştururken, BBP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin de temsilcileri bulunacak. Parlamentoda 50 sandalyelik artış olması nedeniyle Halkla İlişkiler Binası ve Ana Bina’da kapsamlı tadilatlar başladı. Halkla İlişkiler Binası’nda 470 milletvekili odası bulunuyor. Yeniden seçilen 267 milletvekili odalarını kullanmaya devam edecek. 333 milletvekili için yapılan kurada 60 milletvekiline oda çıkmadı. Olası itirazlar dikkate alınarak kurada görüntü ve ses kaydı yapıldı. TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ile komisyon başkanlıklarının belirlenmesinin ardından boşalacak odalar için yeniden kura çekimi yapılacak ve boşta bulunan milletvekilleri de bürolara yerleştirilecek. Oda eksiğini tamamlamak amacıyla 18 ihtisas komisyonunun ortak kullanımındaki toplantı salonları bölünerek komisyon başkanlıklarına tahsis edildi. Geçen dönem komisyon başkanlarının kullandığı makam odaları da bölünerek yeni bürolar oluşturuldu. Halkla İlişkiler Binası’ndaki uluslararası komisyon başkanlıkları ise Ana Bina’ya taşındı. Kuraya dahil edilmeyen engelli milletvekillerine, Ana Bina’da Genel Kurul salonuna yakın yerlerde odalar ayarlandı.

SON KALAN KIRMIZI HALILAR YENİLENİYOR

TBMM’de Destek Hizmetleri Başkanlığı ile Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı, yeni vekiller için yoğun bir çalışma dönemi geçirdi. Bütün milletvekili odaları özel malzemelerle temizlendi ve kullanımı devam edenler dahil tüm bilgisayarlara format atıldı. Bazı koridorlarda geçmişten kalan son kırmızı halılar, turkuaz renkli yeni halılarla değiştirildi. Ancak bazı çalışmalar seçim sürecine yetiştirilemedi. Genel Kurul’da 25 kişilik komisyon sıraları dışında 549 koltuk bulunuyor. Salonun 600’e tamamlanması amacıyla yeni koltuklar sipariş edildi. Bu koltuklar yaz tatilinde salonun arka bölümüne yerleştirilecek. Ana Bina’da yenilenen asansörler de, yurtdışından sipariş edilen kabinlerin gelmesini bekliyor. Meclis’te mutfaklar ve mutfak malzemeleri yaz tatilinde yenilenecek. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hasar gören kapılar için de ihaleye çıkıldı. TBMM’deki tadilat çalışmalarının 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılına kadar devam etmesi planlanıyor.

O SAYILAR DEĞİŞTİ

MECLİS çalışmalarında uygulanan ve yıllardır hafızalarda yer eden ‘çoğunluk’ rakamları da değişti. ‘276 salt çoğunluk, 367 nitelikli çoğunluk, 184 toplantı yeter sayısı’ gibi ifadelerin yerini yeni sayılar alacak. Meclis’in çalışabilmesi için gerekli olan toplantı yeter sayısı 184’ten 200’e, karar yeter sayısı 139’dan 151’e, 276 olan üye tamsayısı salt çoğunluğu 301’e, Anayasa değişikliği için gerekli 330 oy 360’a, 367 oy 400’e, olası seçim kararında basit çoğunluk şartı da 360’a çıktı.