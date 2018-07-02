Meclis, 600 milletvekiline göre düzenleniyor

27. Dönem Meclisinde seçilen milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması, AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin ardından İYİ Parti'nin de grup kurması ve temsil edilen parti sayısının 8'e yükselmesi nedeniyle, TBMM Ana Bina ile Yeni Halkla İlişkiler Binasında kapsamlı değişiklikler yapılacak.

Bu çerçevede, Yeni Halkla İlişkiler Binasında, bütün ihtisas komisyonlarının ortak kullanımında olan bazı toplantı salonları bölünerek, komisyon başkanlıklarına tahsis edilecek.

Bazı ihtisas komisyon başkanlarının odaları, diğer milletvekili odalarıyla aynı hale getirilecek ve sayısı artan odalar diğer milletvekillerinin kullanımına sunulacak.

Yeni Halkla İlişkiler Binasında olan uluslararası komisyon başkanlıkları Ana Bina'ya taşınacak.

267 milletvekili odalarını kullanmaya devam edecek

Yeni Halkla İlişkiler Binasında 470 milletvekili odası bulunuyor.

Eski dönemden milletvekilliği devam eden 267 milletvekili, odalarını kullanmaya devam edecek.

Geçen hafta TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonunda, 333 milletvekili için kura çekimi yapıldı. Milletvekilliği devam eden, ancak odasını değiştirmek isteyen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ile AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu kuraya girerek, odalarını değiştirdi.



Bakanlar, Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile ihtisas ve uluslararası komisyon başkanlarının katılmadığı kurada, 60 milletvekiline oda çıkmadı. Bu görevlere seçilecek milletvekillerinin belli olması ve yeni odaların hazırlanmasından sonra, bu ay sonu ya da ağustos ayı içerisinde ikinci bir kura çekimi daha yapılacak.

Mücahit Arınç, babasının iki yan odasını kullanacak

Kura çekiminde, AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç'a, daha önce babası Bülent Arınç'ın odasının bulunduğu katta oda çıktı. Mücahit Arınç, babasının eski makamının iki yan odasını kullanacak.

BBP Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Destici'ye 2. katta, HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Sezai Temelli'ye 4. katta oda çıktı.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki 3. katta, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise 4. katta aynı koridorda mesai yapacak.

Tokat'ın AK Parti'li iki milletvekili, Mecliste de birbirlerinden ayrılmadı. Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ile Özlem Zengin, 2. katta aynı koridordaki odalarını kullanacak.

AK Parti'nin üç Zonguldak milletvekilinden ikisine, Yeni Halkla İlişkiler Binasında aynı katta oda çıktı. Milletvekilleri Polat Türkmen ile Ahmet Çolakoğlu, zemin katta aynı koridordaki odalarında mesai yapacak.





