Meclis 28’inci başkanını seçiyor

MECLİS 28’inci başkanını bugün seçiyor. Parlamenter sistemin son Başbakanı olan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın, başkanlık sisteminin ilk Meclis Başkanı olarak bugün göreve başlaması bekleniyor.

Meclis Genel Kurulu, başkanlık seçimi için bugün saat 14.00’te toplanıyor. Anayasa’ya göre gizli yapılacak oylamada seçilmek için ilk iki turda 400, üçüncü turda 301 oy almak gerekiyor. MHP dışındaki tüm partiler ilk turlarda kendi adaylarıyla yarışacaklar. AK Parti’den Binali Yıldırım, CHP’den İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP’den Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti’den İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu aday gösterildi.

‘TABİATIYLA YILDIRIM’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “MHP olarak bizim bir adayımız yok, çıkartmayacağız. Tabiatıyla Sayın Binali Yıldırım’a destek vereceğiz” demişti. Genel Kurul’daki gizli oylamanın ilk iki turunda milletvekillerinin partili adaylara oy vermesi bekleniyor. Bu durumda, Meclis’te 340 sandalyeye sahip olan Cumhur İttifakı’nın (AK Parti-MHP-BBP) üçüncü turda Yıldırım’ı yeni Meclis Başkanı seçmesi bekleniyor. Kabineye giren 4 AK Partili’nin istifasının ardından Meclis aritmetiği değişti. Meclis’te AK Parti 290, CHP 144, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 42, Saadet Partisi 2, DP ve BBP 1’er sandalyeyle temsil ediliyor.



