Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMeclis 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
GeriGündem Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
18.06.2019 - 18:50, Son Güncelleme:

Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyecek

TBMM Genel Kurulunda, Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürmesi kararı alındı. Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Genel Kurulda, AK Parti'nin, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Kabul edilen grup önerisine göre, Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. Genel Kurul, Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini yarın ve perşembe günü sürdürecek, tamamlanamaması halinde haftalık çalışma günleri dışında cuma günü de mesai yapacak.

Bu arada, Genel Kurulda İYİ Parti'nin, "Türk Kızılayın faaliyetlerinin incelenmesi" ile ilgili Meclis araştırması açılması önerisi de görüşüldü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, eski ismiyle Hilal-i Ahmer olan Türk Kızılayın, geçmişten bugüne, Türk insanının başı dara düştüğünde ilk gözünü diktiği yer olduğunu ancak bu dönemde parti kurumu haline getirildiğini savundu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, geçen hafta sosyal medya hesabından "Gençler, bizim zamanımızda Binali Ağabey gibi halden anlayan da yoktu. Siz şanslısınız." mesajını paylaştığını hatırlatan Türkkan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek istemek sizlerin, partililerinizin vazifesi. Bundan daha doğal bir şey yok ama yarın bir başka kurumun, bir başkası için destek istemesinin önüne nasıl geçersiniz? Türk Kızılay, 'kan bağışı' çağrısını bırakmış, oy toplamaya başlamış." diye konuştu.

Kınık'ın, 617 şube başkanını görevden aldığını söyleyen Türkkan, "Görevden alma gerekçelerini bilen yok. Göreve getirilenlerin önemli bir kısmı AK Parti teşkilatlarında çalışanlar. Türk Kızılayı, AK Parti'nin TÜRGEV'ine, Ensar Vakfına çevirme yolunda hızla yol almaya başladınız." ifadelerini kullandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Türkiye'nin en önemli kuruluşlarından Türk Kızılayın, "AKP'nin kuruluşu haline dönüştürüldüğünü" ileri sürerek, "Siz bu kurumu siyasallaştırırsanız yarın ne gönüllü ne de bağış yapan vatandaş bulursunuz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da Türk Kızılayın, kuruluşundan bu yana bütün insanlığa hizmet götürdüğünü, nerede bir sıkıntı varsa orada güzel işleri hayata geçirdiğini belirtti.

Bir kurumun iyi çalışıp çalışmadığının, Türkiye'de ve bölgede yaşanan doğal afetler ve sıkıntılar karşısında görülebildiğini dile getiren Özkan, Türk Kızılayın bu tür durumlarda eksik veya yetersiz kaldığıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Türk Kızılayın, vatandaşların hayır ve hasenatlarını yalnızca Türkiye'ye değil dünyaya ulaştırdığına işaret eden Özkan, "Türk Kızılayın bütün iş ve işlemleri elbette denetime tabi. AK Parti olarak Türk Kızılayın yönetimiyle ilgili irtibatımız söz konusu değildir. AK Parti ile Türk Kızılayı irtibatlandıran iddiaların hepsini reddediyoruz." dedi.

İYİ Parti'nin önerisi ile HDP'nin "ekonomik sıkıntılara ve işsizliğe bağlı intiharların araştırılması" ve CHP'nin "Türk mühendislerinin ülkemizdeki savunma sanayisi kuruluşlarından ayrılarak yurt dışındaki şirketlere geçiş yapmalarının nedenlerinin araştırılması" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri de kabul edilmedi.

Genel Kurulda, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Pasaport Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi de kabul edilmedi.

Daha sonra yeni askerlik sistemine ilişkin Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine 3. maddeden itibaren başlandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
'Küçükkaya ile İmamoğlu’nun bir otelde yüz yüze buluşması gayri ahlakidir'
İsmail Küçükkaya - Ekrem İmamoğlu buluşması... Tartışmalı görüntüler
Sayıştay'dan yeni açıklama