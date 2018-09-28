Mecidiyeköy'deki otobüsün köprü ayağına çarpma anları
Dün akşam Ortaköy seferini yapan bir halk otobüsü, trafiğin en yoğun olduğu Mecidiyeköy'de önce bir otomobile, ardından da köprü ayağına çarptı.
Can pazarının yaşandığı kazada 18 kişi yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırmasının ardından sona erdi.
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