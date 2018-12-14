Mecidiyeköy'de trafiği kilitleyen kaza
Mecidiyeköy'de ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay, Büyükdere Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta almaya giden özel ambulans sürücüsü, Cemal Sahir Sokağı’ndan Büyükdere Caddesi’ne girdiği sırada, orta yoldan Zincirlikuyu yönüne giden hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı, bir başka ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle orta yol araç geçişine kapanırken, trafik durma noktasına geldi. Polis, kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılana kadar trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
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