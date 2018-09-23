MEB'ten güvenlik ve temizlik görevlisi istihdamı! İŞKUR TYP personel başvuru ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda istihdam edilmek üzere çeşitli illerde güvenlik ve temizlik görevlisi alımı yapılıyor. İŞKUR'un Toplum Yararı Programı (TYP) kapsamında yapılan alımlar için başlayan başvurular bazı iller için tamamlandı. Söz konusu ilan sonrası çok sayıda vatandaş ilanlara başvuru şartları ve diğer detayları sorgulamaya başladı. Peki, MEB güvenlik ve temizlik görevlisi alımı şartları neler?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yaptığı proje ile MEB tarafından yapılacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımları İŞKUR TYP üzerinden başladı. İşte, alımlara dair merak edilen tüm detaylar ve açık ilanlar...
MEB TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI
MEB bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB bakım onarım ve temizlik" personeli alımı için başvurular başladı. Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından imzalanan protokolle bu konuda ortak bir çalışma yapılmış, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alımların yakında başlayacağının sinyallerini vermişti.
Söz konusu "MEB bakım onarım ve temizlik" personeli ilanına başvuru yapmak İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.
MEB GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI
MEB bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB Güvenlik" personeli alımı için başvurular belirli illerde başladı. Söz konusu "MEB Güvenlik" personeli ilanına başvuru yapmak için İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.
AÇIK İLANLARI GÖRMEK VE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Not: Yukarıdaki sayfayı açtıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan "TYP Numarası bölümüne mouse ile tıkladıktan sonra "ARA" bölümüne gelerek tıklayın. Daha sonra açık ilanlar karşınıza çıkacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
Kuruma kayıtlı işsiz olmak ve güvenlik görevlisi olarak iş arayan statüsünde olmak (Güvenlik görevlisi ilanı için)
18 yaşını tamamlamış olmak
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
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