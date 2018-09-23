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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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23.09.2018 - 23:23, Son Güncelleme:

MEB'ten güvenlik ve temizlik görevlisi istihdamı! İŞKUR TYP personel başvuru ekranı

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MEB'ten güvenlik ve temizlik görevlisi istihdamı! İŞKUR TYP personel başvuru ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda istihdam edilmek üzere çeşitli illerde güvenlik ve temizlik görevlisi alımı yapılıyor. İŞKUR'un Toplum Yararı Programı (TYP) kapsamında yapılan alımlar için başlayan başvurular bazı iller için tamamlandı. Söz konusu ilan sonrası çok sayıda vatandaş ilanlara başvuru şartları ve diğer detayları sorgulamaya başladı. Peki, MEB güvenlik ve temizlik görevlisi alımı şartları neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yaptığı proje ile MEB tarafından yapılacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımları İŞKUR TYP üzerinden başladı. İşte, alımlara dair merak edilen tüm detaylar ve açık ilanlar...

MEB TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI

MEB bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB bakım onarım ve temizlik" personeli alımı için başvurular başladı. Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından imzalanan protokolle bu konuda ortak bir çalışma yapılmış, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alımların yakında başlayacağının sinyallerini vermişti.

Söz konusu "MEB bakım onarım ve temizlik" personeli ilanına başvuru yapmak İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.

MEB GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

MEB bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB Güvenlik" personeli alımı için başvurular belirli illerde başladı. Söz konusu "MEB Güvenlik" personeli ilanına başvuru yapmak için İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.

AÇIK İLANLARI GÖRMEK VE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Yukarıdaki sayfayı açtıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan "TYP Numarası bölümüne mouse ile tıkladıktan sonra "ARA" bölümüne gelerek tıklayın. Daha sonra açık ilanlar karşınıza çıkacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kuruma kayıtlı işsiz olmak ve güvenlik görevlisi olarak iş arayan statüsünde olmak (Güvenlik görevlisi ilanı için)

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

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