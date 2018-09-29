MEB'den güvenlik ve temizlik personeli alımı | MEB TYP başvuru ekranı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMEB'den güvenlik ve temizlik personeli alımı | MEB TYP başvuru ekranı
GeriGündem MEB'den güvenlik ve temizlik personeli alımı | MEB TYP başvuru ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
29.09.2018 - 22:36, Son Güncelleme:

MEB'den güvenlik ve temizlik personeli alımı | MEB TYP başvuru ekranı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MEB'den güvenlik ve temizlik personeli alımı | MEB TYP başvuru ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İŞKUR aracılığı ile okullarda görevlendirmek üzere güvenlik ve temizlik görevlisi alımı yapıyor. Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında yapılan alımlara başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağı, bu hususta beklenti içinde olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, MEB güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında okullar ve çevresinin daha güvenli ve temiz olması için yapılan protokol çerçevesinde, yapılacak personel alımlarında başvurular bazı iller içinde tamamlansa da pek çok şehir için devam ediyor. İşte, söz konusu personel alımına dair tüm detaylar...

MEB TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI

MEB bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB bakım onarım ve temizlik" personeli alımı için başvurular başladı.  Söz konusu "MEB bakım onarım ve temizlik" personeli ilanına başvuru yapmak İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.

MEB GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

MEB bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB Güvenlik" personeli alımı için başvurular belirli illerde başladı. Söz konusu "MEB Güvenlik" personeli ilanına başvuru yapmak için İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.

AÇIK İLANLARI GÖRMEK VE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Yukarıdaki sayfayı açtıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan "TYP Numarası bölümüne mouse ile tıkladıktan sonra "ARA" bölümüne gelerek tıklayın. Daha sonra açık ilanlar karşınıza çıkacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kuruma kayıtlı işsiz olmak ve güvenlik görevlisi olarak iş arayan statüsünde olmak (Güvenlik görevlisi ilanı için)

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bir anda 'kum şeytanı' oluştu, bir dakika sürdü... Yüzlerce uçuş iptal edildi

Fırtınaya hazırlık! Kapalı otoparklar tamamen doldu…

Ünlü tatil beldesinde dehşet! Şezlongda uyurken…

Yalova'da deniz çekilmişti... Açıklama geldi