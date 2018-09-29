MEB'den güvenlik ve temizlik personeli alımı | MEB TYP başvuru ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İŞKUR aracılığı ile okullarda görevlendirmek üzere güvenlik ve temizlik görevlisi alımı yapıyor. Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında yapılan alımlara başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağı, bu hususta beklenti içinde olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, MEB güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları neler?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında okullar ve çevresinin daha güvenli ve temiz olması için yapılan protokol çerçevesinde, yapılacak personel alımlarında başvurular bazı iller içinde tamamlansa da pek çok şehir için devam ediyor. İşte, söz konusu personel alımına dair tüm detaylar...
MEB TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI
MEB bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB bakım onarım ve temizlik" personeli alımı için başvurular başladı. Söz konusu "MEB bakım onarım ve temizlik" personeli ilanına başvuru yapmak İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.
MEB GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI
MEB bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB Güvenlik" personeli alımı için başvurular belirli illerde başladı. Söz konusu "MEB Güvenlik" personeli ilanına başvuru yapmak için İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.
AÇIK İLANLARI GÖRMEK VE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Not: Yukarıdaki sayfayı açtıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan "TYP Numarası bölümüne mouse ile tıkladıktan sonra "ARA" bölümüne gelerek tıklayın. Daha sonra açık ilanlar karşınıza çıkacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
Kuruma kayıtlı işsiz olmak ve güvenlik görevlisi olarak iş arayan statüsünde olmak (Güvenlik görevlisi ilanı için)
18 yaşını tamamlamış olmak
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
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