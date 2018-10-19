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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU-Gamze KOLCU / ANKARA
19.10.2018 - 22:53, Son Güncelleme:

MEB’den ‘Andımız dönmesin’ temyizi

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
MEB’den ‘Andımız dönmesin’ temyizi

Danıştay 8’inci Dairesi’nin ‘Öğrenci andı okutulsun’ kararı büyük tartışma yarattı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) oyçokluğuyla verilen ve daire başkanının muhalif kaldığı kararı, bir üst kurul olan Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nda temyiz edecek. Karara siyasetçilerden farklı tepkiler geldi. MHP, genel merkez binasına Andımız afişi asarken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, karar için “Danıştay idarenin yerine geçti” eleştirisini yaptı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 yıl önce kaldırılan ve önceki gün ‘Öğrenci andı okutulsun’ kararı veren Danıştay 8’inci Dairesi’ne tepki gösterdi. MEB’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “İlköğretim kurumlarında ‘Öğrenci andı’ okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesi, 8 Ekim 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1’inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Danıştay 8’inci Dairesi, 24 Nisan 2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir.”

TEMYİZDE NE OLACAK

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 46’ncı maddesine göre MEB, iptal kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde temyize gidebilecek. MEB’in temyiz itirazı reddedilirse Daire’nin iptal kararı kesinleşecek. Aksi yönde yeni bir düzenleme yapılmazsa 30 gün içinde karar uygulanarak Andımız okullarda tekrar okutulacak.

BAŞKAN MUHALİF KALDI

İptale muhalif kalan Daire Başkanı Yüksel Öztürk, çoğunluğun vurgu yaptığı çağdaş uygarlık ve Atatürk milliyetçiliğinin sadece ‘öğrenci andı’yla sağlanamayacağını savundu ve şöyle dedi: “Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi kültürel değerlerini benimseyen Türk milletini çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak, toplumun ve kişilerin refah, huzur ve mutluluğunu sağlayacak, insan haklarına saygılı nesiller yetiştirmek olduğu açık olup, bu niteliklerin öğrencilere sadece dava konusu andın okutulması ile kazandırılamayacağı tabiidir.”

‘DANIŞTAY İDARENİN YERİNE GEÇTİ’

MEB’den ‘Andımız dönmesin’ temyizi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter’dan paylaştığı mesajlarla kararı eleştirdi. Danıştay 8’inci Dairesi’nin yetkilerini aştığını savunan Bakan Gül mesajlarında şöyle dedi: “Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8’inci Dairesi’nin ‘öğrenci andı’na ilişkin kararı, maalesef bu ölçüleri karşılamaktan uzak kalmıştır. Anayasamıza göre Danıştay yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez. Bir yürütme tasarrufunun bilimsel temelini sorgulamak da yargının anayasal konumunu, kabiliyetini aşar. Yargı kararları ihtilaf çıkarmaz, ihtilafları giderir. Bunun yolu Anayasa’ya sadakatten, her organın kendi meşru sınırları içinde kalmasından geçer.” 

İŞTE DANIŞTAY’IN O KARARI

- ‘ÖĞRENCİ andı’nın okullarda okutulmasına ilişkin düzenlemenin kaldırılmasını gerektirecek bilimsel gerekçe olmadığı savunulan kararda, andın okutulmasına neden olan toplumsal değer yargılarının ve ilkelerin değişemeyeceğine vurgu yapıldı. ‘Öğrenci andı’nın milli eğitimin temel ilkeleri için gerekliliği açıklanırken şöyle denildi: “Türk Devleti’ni ve milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ortağı ve öncüsü yapacak, toplumun ve kişilerin refah ve mutluluğunu sağlayacak yeni nesillerin yetiştirilmesi olan milli eğitim sistemimizin temel amaçlarını gerçekleştirmesini içeriği itibarıyla sağlamaya yardımcı olabilecek nitelikteki ‘öğrenci andı’nın kaldırılmasına ilişkin değişikliğin haklı ve hukuksal temellere dayandırılmadığı anlaşıldığından dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir.”

MHP’DEN ANDIMIZ PAYLAŞIMI

MEB’den ‘Andımız dönmesin’ temyizi

- ANDIMIZ kararı siyasette de büyük tartışma yarattı. AK Partili isimler karar nedeniyle Danıştay’a tepki gösterirken ‘Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin resmi Twitter hesabından ise ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ mesajıyla bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta, MHP Genel Merkezi’nin binasına asılmış dev afişte Andımız’a yer verildi.

ADALET BAKANI’NA TEPKİ

MEB’den ‘Andımız dönmesin’ temyizi

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Andımız kararıyla ilgili açıklama yaptı. Mesajında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e tepki gösteren Akşener şöyle dedi: “Başta Sayın Bakan olmak üzere Andımız ile ilgili Danıştay kararına çemkirenler, Türk olmaktan mı, doğru olmaktan mı rahatsız oluyorlar?”

‘DANIŞTAY SINIRLARINI AŞMIŞ’

MEB’den ‘Andımız dönmesin’ temyizi

- ANAYASA Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Andımız kararıyla ilgili Twitter’dan şu değerlendirmeyi yaptı: “Öğrenci andı kararı ile Danıştay 8. Dairesi, hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış, dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca, Anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir.”

‘İŞLERİNE GELMEYİNCE FEVERAN EDİYORLAR’

MEB’den ‘Andımız dönmesin’ temyizi

- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: “AK Parti, istediği zaman ‘yargı karar verdi, biz de saygılıyız’ diyor. Brunson davasında öyle demediler mi? İşlerine gelmeyen karar çıkınca hemen feveran ediyorlar. ‘Yargı yanlış yapmıştır. Bu kararı tanımıyoruz, arkasında durmayacağız’ diyorlar. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Danıştay’ı töhmet altında bırakmak doğru değil. Sizi rahatsız eden nedir? Burada değiştirmek istediğiniz şey nedir? Türkiye’nin iradesini küçük düşüren bu metinde hangi nokta vardır? Türk’ün çalışkanlığı mı sizi rahatsız ediyor? Atatürk’ün adının geçmesi mi rahatsız ediyor?”

TÜRK EĞİTİM-SEN: ‘KARARA TÜRK MİLLETİ SAHİP ÇIKTI’

- ANDIMIZ’ın okullara dönmesi için davayı açan Türk Eğitim-Sen’den yapılan açıklamada Danıştay’ın kararına Türk milletinin sahip çıktığı vurgulandı. Genel Başkan Talip Geylan: “Öğrenci andı’nın yeniden okullarda okutulmasıyla ilgili yargı kararı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini temenni ediyoruz. Toplumun talebini görmezden gelmek, yargı kararını hiçe saymak toplumun beklentilerinden, ihtiyaçlarımızdan, ülkemizin milli birlik ve beraberlik ruhundan uzak bir yaklaşım olacaktır.”

EĞİTİM BİR-SEN: ‘MİLİTARİST BİR TOPLUM ÖZLEMİ’

- AK Parti Hükümeti’ne yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen, karara 81 ilde basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamasında, “Militarist toplum kurma özleminin ürünü olan andın tekrar hortlatılması sonucunu doğuracak bu kararı kabul etmediğimizi dile getiriyoruz. Danıştay’ın aldığı bu karar öncelikle toplumsal barışa ve siyasi iradeye yönelik bir girişimdir” dedi.

 

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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