MEB’den ‘Andımız dönmesin’ temyizi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 yıl önce kaldırılan ve önceki gün ‘Öğrenci andı okutulsun’ kararı veren Danıştay 8’inci Dairesi’ne tepki gösterdi. MEB’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “İlköğretim kurumlarında ‘Öğrenci andı’ okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesi, 8 Ekim 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1’inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Danıştay 8’inci Dairesi, 24 Nisan 2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir.”

TEMYİZDE NE OLACAK

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 46’ncı maddesine göre MEB, iptal kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde temyize gidebilecek. MEB’in temyiz itirazı reddedilirse Daire’nin iptal kararı kesinleşecek. Aksi yönde yeni bir düzenleme yapılmazsa 30 gün içinde karar uygulanarak Andımız okullarda tekrar okutulacak.

BAŞKAN MUHALİF KALDI

İptale muhalif kalan Daire Başkanı Yüksel Öztürk, çoğunluğun vurgu yaptığı çağdaş uygarlık ve Atatürk milliyetçiliğinin sadece ‘öğrenci andı’yla sağlanamayacağını savundu ve şöyle dedi: “Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi kültürel değerlerini benimseyen Türk milletini çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak, toplumun ve kişilerin refah, huzur ve mutluluğunu sağlayacak, insan haklarına saygılı nesiller yetiştirmek olduğu açık olup, bu niteliklerin öğrencilere sadece dava konusu andın okutulması ile kazandırılamayacağı tabiidir.”

‘DANIŞTAY İDARENİN YERİNE GEÇTİ’





Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter’dan paylaştığı mesajlarla kararı eleştirdi. Danıştay 8’inci Dairesi’nin yetkilerini aştığını savunan Bakan Gül mesajlarında şöyle dedi: “Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8’inci Dairesi’nin ‘öğrenci andı’na ilişkin kararı, maalesef bu ölçüleri karşılamaktan uzak kalmıştır. Anayasamıza göre Danıştay yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez. Bir yürütme tasarrufunun bilimsel temelini sorgulamak da yargının anayasal konumunu, kabiliyetini aşar. Yargı kararları ihtilaf çıkarmaz, ihtilafları giderir. Bunun yolu Anayasa’ya sadakatten, her organın kendi meşru sınırları içinde kalmasından geçer.”

İŞTE DANIŞTAY’IN O KARARI

- ‘ÖĞRENCİ andı’nın okullarda okutulmasına ilişkin düzenlemenin kaldırılmasını gerektirecek bilimsel gerekçe olmadığı savunulan kararda, andın okutulmasına neden olan toplumsal değer yargılarının ve ilkelerin değişemeyeceğine vurgu yapıldı. ‘Öğrenci andı’nın milli eğitimin temel ilkeleri için gerekliliği açıklanırken şöyle denildi: “Türk Devleti’ni ve milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ortağı ve öncüsü yapacak, toplumun ve kişilerin refah ve mutluluğunu sağlayacak yeni nesillerin yetiştirilmesi olan milli eğitim sistemimizin temel amaçlarını gerçekleştirmesini içeriği itibarıyla sağlamaya yardımcı olabilecek nitelikteki ‘öğrenci andı’nın kaldırılmasına ilişkin değişikliğin haklı ve hukuksal temellere dayandırılmadığı anlaşıldığından dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir.”

MHP’DEN ANDIMIZ PAYLAŞIMI





- ANDIMIZ kararı siyasette de büyük tartışma yarattı. AK Partili isimler karar nedeniyle Danıştay’a tepki gösterirken ‘Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin resmi Twitter hesabından ise ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ mesajıyla bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta, MHP Genel Merkezi’nin binasına asılmış dev afişte Andımız’a yer verildi.

ADALET BAKANI’NA TEPKİ





- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Andımız kararıyla ilgili açıklama yaptı. Mesajında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e tepki gösteren Akşener şöyle dedi: “Başta Sayın Bakan olmak üzere Andımız ile ilgili Danıştay kararına çemkirenler, Türk olmaktan mı, doğru olmaktan mı rahatsız oluyorlar?”

‘DANIŞTAY SINIRLARINI AŞMIŞ’





- ANAYASA Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Andımız kararıyla ilgili Twitter’dan şu değerlendirmeyi yaptı: “Öğrenci andı kararı ile Danıştay 8. Dairesi, hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış, dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca, Anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir.”

‘İŞLERİNE GELMEYİNCE FEVERAN EDİYORLAR’





- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: “AK Parti, istediği zaman ‘yargı karar verdi, biz de saygılıyız’ diyor. Brunson davasında öyle demediler mi? İşlerine gelmeyen karar çıkınca hemen feveran ediyorlar. ‘Yargı yanlış yapmıştır. Bu kararı tanımıyoruz, arkasında durmayacağız’ diyorlar. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Danıştay’ı töhmet altında bırakmak doğru değil. Sizi rahatsız eden nedir? Burada değiştirmek istediğiniz şey nedir? Türkiye’nin iradesini küçük düşüren bu metinde hangi nokta vardır? Türk’ün çalışkanlığı mı sizi rahatsız ediyor? Atatürk’ün adının geçmesi mi rahatsız ediyor?”

TÜRK EĞİTİM-SEN: ‘KARARA TÜRK MİLLETİ SAHİP ÇIKTI’

- ANDIMIZ’ın okullara dönmesi için davayı açan Türk Eğitim-Sen’den yapılan açıklamada Danıştay’ın kararına Türk milletinin sahip çıktığı vurgulandı. Genel Başkan Talip Geylan: “Öğrenci andı’nın yeniden okullarda okutulmasıyla ilgili yargı kararı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini temenni ediyoruz. Toplumun talebini görmezden gelmek, yargı kararını hiçe saymak toplumun beklentilerinden, ihtiyaçlarımızdan, ülkemizin milli birlik ve beraberlik ruhundan uzak bir yaklaşım olacaktır.”

EĞİTİM BİR-SEN: ‘MİLİTARİST BİR TOPLUM ÖZLEMİ’

- AK Parti Hükümeti’ne yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen, karara 81 ilde basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamasında, “Militarist toplum kurma özleminin ürünü olan andın tekrar hortlatılması sonucunu doğuracak bu kararı kabul etmediğimizi dile getiriyoruz. Danıştay’ın aldığı bu karar öncelikle toplumsal barışa ve siyasi iradeye yönelik bir girişimdir” dedi.