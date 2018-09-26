MEBBİS nedir? MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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26.09.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

MEBBİS nedir? MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır?

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MEBBİS nedir? MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) zaman zaman en çok rağbet gören sayfalardan biri oluyor. Öğretmenler ve atama bekleyen öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan MEBBİS’te eğitim ile ilgili tüm resmi işlemleri kolayca gerçekleştirebiliyor. Peki, MEBBİS tam olarak nedir? MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nin kısaltılmışı olan MEBBİS , Milli Eğitim Bakanlığı’nca sunulan elektronik hizmetlerin bütününe denilmektedir. E-Okul gibi bir çok hizmet online olarak MEBBİS tarafından sunulur. Milli Eğitim Bakanlığının bir projesi olan MEBBİS uzun bir süredir geliştirilen ve 2007 Ocak ayında kullanıcıların kullanımına sunulmuş olan bir web sitesi yazılımıdır. E-devlet uygulamasının içeriğinde hizmet veren e-okul uygulaması olan bu sistem okul yönetim bilgi sistemidir.

Öğrencilere ve velilere kolaylık sağlamak, gereksiz, uzun süren yazı ve kâğıt işlemlerini bir kenara bırakarak teknolojik gelişimleri kullanıp daha hızlı işlem yapılmasını sağlamak amacıyla kurulan bu sistem bir öğrencinin okula ilk kayıt yaptırdıktan sonra ta ki mezun olana kadar gerçekleşecek tüm işlemleri kapsayan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde daha hızlı ve daha ekonomik bir biçimde hizmet verilmektedir. Sistemin bakımından ve geliştirilmesinden Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü sorumludur. MEB tarafından sunulmakta olan MEBBİS içerisinde birçok elektronik uygulama barındırmaktadır. Bu elektronik uygulamalar sayesinde eğitim camiasında görev yapan her düzeyde çalışan (müdür, yönetici, öğretmen v.s.) kendileri için uygun modülleri kullanarak elektronik ortamda işlemler yapmaktadır.

MEBBİS'TE NELER YAPILABİLİR?

Özel veya devlet okulu olup olmadığına bakılmaksınız, anaokullarından ilköğretim okullarına, orta öğretim kurumlarından özel eğitim kurumlarına kadar eğitim ile ilgili tüm kurumlara sistem aracılığıyla işlem yapılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın geliştirmiş olduğu bu sistemde öğrencilerin okul kayıtlarından, nakil işlemlerine, notlarının girişlerinden devamsızlık yapıp yapmadıklarına, girdikleri ve sorumlu oldukları sınavlardan, girecekleri sınavlar için tercih ve başvuru işlemlerine, öğrenci belgesi almaktan haftalık derslerine kadar, öğrencileri ilgilendiren her konuda en ufak ayrıntısına kadar detaylı bilgi alınılır. Ayrıca veliler için de bir bilgilendirme alanı bulunur.

MEBBİS MODÜLÜ

* Devlet Kurumları Modülü
*e-Yatırım İşlemleri
*Meis Modülü
*Meis Sorgu Modülü
*e-Alacak Modülü
*e-Burs Modülü
*Evrak Modülü
*Tefbis
*Kitap Seçim Modülü
*Döner Sermaye Modülü
*EgiTek Sınav Modülü *Sosyal Tesis Modülü
*e-Mezun
*İlköğretim Kurum Standartları Modülü
*Özel MTSK Modülü
*Özel Öğretim Kurumları Modülü
*Özürlü Birey Modülü *RAM Modulu
*TKB Modülü
* Öğretmenevleri Modülü
*Performans Yönetim Sistemi
*EBİTEFO-BİTEFO Modülü
*MEB İnternete Erişim Modülü
*Öğretmenevi Faaliyet Modülü
*Faaliyet Modülü
*Yönetici Modülü
*Okul Gelişim Programı Modülü
*Mal,Hizmet ve Yapım Harcamaları 
*MEBBİS Hizmetleri
*Personel İşlemleri
*e-Okul
*E-Akademi
*Halk Eğitim
*Açık Öğretim Kurumları
*e-Yurt
*e-Taşınır 

MEBBİS GİRİŞİ NASIL YAPILIR ?

MEBBİS sistemine ” https://mebbis.meb.gov.tr/default.aspx ” adresinden giriş yapıyoruz. Öncelikle dikkat etmeniz gereken tarayıcınızın adres satırında bu site adresini görmeden herhangi bir bilgi girişi yapmamanız güvenliğiniz için çok önemlidir. Daha sonra yukarıdan girmiş olduğunuz adres üzerinde bulunan kullanıcı adı, şifre ve doğrulama kodunu girerek MEBBİS giriş butonuna basıyoruz ve sisteme giriş sağlıyoruz

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