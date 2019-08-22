MEBBİS girişi ile tercih nasıl yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMEBBİS girişi ile tercih nasıl yapılır?
GeriGündem MEBBİS girişi ile tercih nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
22.08.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

MEBBİS girişi ile tercih nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MEBBİS girişi ile tercih nasıl yapılır?

MEBBİS öğretmen girişi, Milli Eğitim Bakanlığı ve özel eğitim kurumlarında çalışan personellerin işlemlerini gerçekleştirebileceği bir ekrandır. Peki, MEBBİS girişi ile tercih yapma işlemleri de mümkün kılınmaktadır. Peki, öğretmenlerin MEBBİS girişi nasıl yapılır ve tercih işlemleri nasıl tamamlanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

MEBBİS öğretmen girişi ile yer değişikliği için tercih işlemleri ve öğretmenlerin, yöneticilerin gerçekleştirmek zorunda olduğu işlemler tamamlanabilecek. Peki, MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır? İşte, öğretmenlerin merak ettiği o konu hakkında bazı bilgiler

MEBBİS'TE NELER YAPILABİLİR?

Özel veya devlet okulu olup olmadığına bakılmaksınız, anaokullarından ilköğretim okullarına, orta öğretim kurumlarından özel eğitim kurumlarına kadar eğitim ile ilgili tüm kurumlara sistem aracılığıyla işlem yapılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın geliştirmiş olduğu bu sistemde öğrencilerin okul kayıtlarından, nakil işlemlerine, notlarının girişlerinden devamsızlık yapıp yapmadıklarına, girdikleri ve sorumlu oldukları sınavlardan, girecekleri sınavlar için tercih ve başvuru işlemlerine, öğrenci belgesi almaktan haftalık derslerine kadar, öğrencileri ilgilendiren her konuda en ufak ayrıntısına kadar detaylı bilgi alınılır. Ayrıca veliler için de bir bilgilendirme alanı bulunur.

MEBBİS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

MEBBİS MODÜLÜ

* Devlet Kurumları Modülü
*e-Yatırım İşlemleri
*Meis Modülü
*Meis Sorgu Modülü
*e-Alacak Modülü
*e-Burs Modülü
*Evrak Modülü
*Tefbis
*Kitap Seçim Modülü
*Döner Sermaye Modülü
*EgiTek Sınav Modülü *Sosyal Tesis Modülü
*e-Mezun
*İlköğretim Kurum Standartları Modülü
*Özel MTSK Modülü
*Özel Öğretim Kurumları Modülü
*Özürlü Birey Modülü *RAM Modulu
*TKB Modülü
* Öğretmenevleri Modülü
*Performans Yönetim Sistemi
*EBİTEFO-BİTEFO Modülü
*MEB İnternete Erişim Modülü
*Öğretmenevi Faaliyet Modülü
*Faaliyet Modülü
*Yönetici Modülü
*Okul Gelişim Programı Modülü
*Mal,Hizmet ve Yapım Harcamaları 
*MEBBİS Hizmetleri
*Personel İşlemleri
*e-Okul
*E-Akademi
*Halk Eğitim
*Açık Öğretim Kurumları
*e-Yurt
*e-Taşınır 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Adana'da dehşet! Katilin kim olduğunu öğrenince inanamadı
Yaralı halde kaçtı, peşinden gitti: 'Yardım isteme, anneniz öldü'
İETT paylaştı! İşte 24 saat ulaşımın olduğu hatlar
Drone ile keşif yapmışlardı! Köpeklerle korunan villada yakalandılar...