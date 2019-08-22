MEBBİS girişi ile tercih nasıl yapılır?
MEBBİS öğretmen girişi, Milli Eğitim Bakanlığı ve özel eğitim kurumlarında çalışan personellerin işlemlerini gerçekleştirebileceği bir ekrandır. Peki, MEBBİS girişi ile tercih yapma işlemleri de mümkün kılınmaktadır. Peki, öğretmenlerin MEBBİS girişi nasıl yapılır ve tercih işlemleri nasıl tamamlanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
MEBBİS öğretmen girişi ile yer değişikliği için tercih işlemleri ve öğretmenlerin, yöneticilerin gerçekleştirmek zorunda olduğu işlemler tamamlanabilecek. Peki, MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır? İşte, öğretmenlerin merak ettiği o konu hakkında bazı bilgiler
MEBBİS'TE NELER YAPILABİLİR?
Özel veya devlet okulu olup olmadığına bakılmaksınız, anaokullarından ilköğretim okullarına, orta öğretim kurumlarından özel eğitim kurumlarına kadar eğitim ile ilgili tüm kurumlara sistem aracılığıyla işlem yapılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın geliştirmiş olduğu bu sistemde öğrencilerin okul kayıtlarından, nakil işlemlerine, notlarının girişlerinden devamsızlık yapıp yapmadıklarına, girdikleri ve sorumlu oldukları sınavlardan, girecekleri sınavlar için tercih ve başvuru işlemlerine, öğrenci belgesi almaktan haftalık derslerine kadar, öğrencileri ilgilendiren her konuda en ufak ayrıntısına kadar detaylı bilgi alınılır. Ayrıca veliler için de bir bilgilendirme alanı bulunur.
MEBBİS MODÜLÜ
* Devlet Kurumları Modülü
*e-Yatırım İşlemleri
*Meis Modülü
*Meis Sorgu Modülü
*e-Alacak Modülü
*e-Burs Modülü
*Evrak Modülü
*Tefbis
*Kitap Seçim Modülü
*Döner Sermaye Modülü
*EgiTek Sınav Modülü *Sosyal Tesis Modülü
*e-Mezun
*İlköğretim Kurum Standartları Modülü
*Özel MTSK Modülü
*Özel Öğretim Kurumları Modülü
*Özürlü Birey Modülü *RAM Modulu
*TKB Modülü
* Öğretmenevleri Modülü
*Performans Yönetim Sistemi
*EBİTEFO-BİTEFO Modülü
*MEB İnternete Erişim Modülü
*Öğretmenevi Faaliyet Modülü
*Faaliyet Modülü
*Yönetici Modülü
*Okul Gelişim Programı Modülü
*Mal,Hizmet ve Yapım Harcamaları
*MEBBİS Hizmetleri
*Personel İşlemleri
*e-Okul
*E-Akademi
*Halk Eğitim
*Açık Öğretim Kurumları
*e-Yurt
*e-Taşınır
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