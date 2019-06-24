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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.06.2019 - 08:19, Son Güncelleme:

MEB tarih vermişti: 2019 LGS sonuçları açıklandı mı? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?

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MEB tarih vermişti: 2019 LGS sonuçları açıklandı mı? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?

LGS (Liselere Geçiş Sınavı) kapsamında 1 Haziran'da liselere giriş için sınav yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl için belirlediği takvime göre, milyonlarca 8. Sınıf öğrencisinin girdiği LGS’nin sonuçları bugün açıklanacak. Bakanlığın yayımladığı verilere göre, toplamda 1526 devlet lisesi LGS ile öğrenci alacak. Merak edilen bir diğer detay ise yerleştirme süreci. Peki, LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2019 LGS’ye (Liselere Geçiş Sınavı) binlerce öğrenci ve aileleri sonuç heyecanı yaşıyor. 2019 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.
Öğrenciler, hem Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hem de adrese dayalı yerleştirme için nasıl tercih yapacaklarını MEB’nın yayınladığı kılavuzdan öğrenecek. LGS tercih kılavuzunun sonuçlar ardından açıklanması bekleniyor. Şimdi öğrencileri ve velileri okul seçimi, tercih, başvuru, önkayıt, kayıt, nakil vb. gibi süreçleri takip edecekleri yoğun bir dönem bekliyor.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınav sonuçları, 24 Haziran’da https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

1526 DEVLET OKULUNA SINAVLA YERLEŞTİRME YAPILACAK

Bakanlığın yayımladığı verilere göre, toplamda 1526 devlet lisesi LGS ile öğrenci alacak. Böylece mesleki ve teknik Anadolu, imam hatip, fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerine 139 bin 120 öğrenci yerleştirilecek. MEB’e bağlı okullardan yaklaşık yüzde 90’ına ise sınavsız yerleştirme yapılacak.



74 ÖZEL OKULDA LGS PUANINA GÖRE ÖĞRENCİ ALACAK

Aralarında Robert, Üsküdar Amerikan, Alman gibi liselerin de olduğu 74 okul, bu puanı kullanarak öğrenci kabul edecek. Özel okulların kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıklayacağı takvime göre yapılacak. Liselere yerleştirmelerde önce özel okullar kayıtlarını tamamlayacak ardından devlet okulları tercihleri başlayacak.

LGS'DE PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

LGS için puan hesaplama işlemi Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı yönergelere uygun şekilde gerçekleşecek. Tek puan türünde hesaplanacak olan öğrenci puanları bakanlık değerlendirmesinde şu aşamalardan geçecek;

1- Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.

2- Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

3- Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilecek.

4- Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanacak.

5- Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilecek. 

6- Her alt test için hesaplanan standart puanlar, altta verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunacak.

Alt Testler Ağırlık Katsayıları
Türkçe4
Matematik4
Fen Bilimleri4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1
Yabancı Dil1

7-  Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilecek.

8- Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunacak.

9- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.

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