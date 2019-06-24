MEB tarih vermişti: 2019 LGS sonuçları açıklandı mı? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2019 LGS’ye (Liselere Geçiş Sınavı) binlerce öğrenci ve aileleri sonuç heyecanı yaşıyor. 2019 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.

Öğrenciler, hem Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hem de adrese dayalı yerleştirme için nasıl tercih yapacaklarını MEB’nın yayınladığı kılavuzdan öğrenecek. LGS tercih kılavuzunun sonuçlar ardından açıklanması bekleniyor. Şimdi öğrencileri ve velileri okul seçimi, tercih, başvuru, önkayıt, kayıt, nakil vb. gibi süreçleri takip edecekleri yoğun bir dönem bekliyor.



SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınav sonuçları, 24 Haziran’da https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

1526 DEVLET OKULUNA SINAVLA YERLEŞTİRME YAPILACAK



Bakanlığın yayımladığı verilere göre, toplamda 1526 devlet lisesi LGS ile öğrenci alacak. Böylece mesleki ve teknik Anadolu, imam hatip, fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerine 139 bin 120 öğrenci yerleştirilecek. MEB’e bağlı okullardan yaklaşık yüzde 90’ına ise sınavsız yerleştirme yapılacak.





74 ÖZEL OKULDA LGS PUANINA GÖRE ÖĞRENCİ ALACAK



Aralarında Robert, Üsküdar Amerikan, Alman gibi liselerin de olduğu 74 okul, bu puanı kullanarak öğrenci kabul edecek. Özel okulların kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıklayacağı takvime göre yapılacak. Liselere yerleştirmelerde önce özel okullar kayıtlarını tamamlayacak ardından devlet okulları tercihleri başlayacak.

LGS'DE PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

LGS için puan hesaplama işlemi Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı yönergelere uygun şekilde gerçekleşecek. Tek puan türünde hesaplanacak olan öğrenci puanları bakanlık değerlendirmesinde şu aşamalardan geçecek;

1- Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.

2- Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

3- Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilecek.

4- Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanacak.

5- Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilecek.

6- Her alt test için hesaplanan standart puanlar, altta verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunacak.

Alt Testler Ağırlık Katsayıları Türkçe 4 Matematik 4 Fen Bilimleri 4 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Yabancı Dil 1

7- Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilecek.

8- Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunacak.

9- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.