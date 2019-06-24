MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimini yayımladı! Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 Mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvimi, resmi internet sitesi ve Twitter hesabından adaylarla paylaştı. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen ataması tercihleri ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 2019 yılında yapılan sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların tamamlanmasının ardından, söz konusu öğretmen alımına ilişkin atama takvimi yayımlandı. Buna göre; Eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Atamalar da 9 Ağustos'ta gerçekleşecek. Bu kapsamda göreve başlama tarihi ise 2 Eylül 2019 olarak belirlendi.
2019 Mart Sözleşmeli Öğretmen Atama Duyurusu Çerçevesinde Başvuranların Tercih ve Atama İşlemine İlişkin Takvim ?? pic.twitter.com/rYM82ErkAV— MEB (@tcmeb) 24 Haziran 2019
Yorumları Göster
Yorumları Gizle