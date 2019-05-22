MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli mülakat sınavı sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 - 19 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 13 (on üç) sözleşmeli bilişim personelini bünyesinde istihdam edeceğini duyurmuştu. Sözleşmeli Bilişim Personeli sözlü sınav sonuçları www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr sitesinde ilan edildi. İşte, MEB tarafından yapılan duyuru ve mülakat sınavını kazanan adaylar
MEB tarafından yapılan duyuruda; “Sözlü sınav sonucuna göre asıl ve yedek olarak kazanan adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu elektronik ortamda 4 (dört) nüsha doldurularak (Format bozulmadan), fotoğraflı ve imzalanmış şekilde Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına 03.05.2019 tarihine kadar şahsen veya posta ile göndermesi gerekmektedir.” İfadelerine yer verildi.
MÜLAKAT SINAVINI KAZANAN ADAYLAR
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