MEB Özür Grubu (il içi ve iller arası yer değiştirme) sonuçları açıklandı!
2019 yarıyıl tatili kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 2-7 Ocak tarih aralığında başvuruları alınan il içi ve iller arası yer değiştirme başvurusu için sonuçlar http://atama.meb.gov.tr/ adresinden erişime açıldı. İşte sonuç sorgulama ekranı.
2-7 Ocak tarihinde başvuruları alınan ve 10-16 Ocak tarih aralığında tercih işlemleri tamamlanan özür grubu yer değiştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sonuçlar http://atama.meb.gov.tr/ adresinden erişime açıldı. İşte sonuç sorgulama ekranı.
Öğretmenlerin tebliğat ve ilişik kesme işlemleri ise 21 Ocak tarihi itibariyle gerçekleştirilecek.
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