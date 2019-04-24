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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.04.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

MEB Okul yöneticiliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 EKYS sonuç tarihi belli oldu

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MEB Okul yöneticiliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 EKYS sonuç tarihi belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez, ‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’ (2019-MEB-EKYS) 21 Nisan'da yapıldı. Gözler şimdi 2019 EKYS sonuç açıklama tarihinde. Peki, MEB Okul yöneticiliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez düzenlenen ve 56 bin adayın katıldığı 2019-MEB-EKYS sonuçlarının mayıs ayı içinde açıklanması planlanıyor. İşte, 2019 EKYS sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih...

2019-MEB-EKYS, 50 il merkezinde ve 57 sınav merkezinde uygulandı ve sınava toplam 56 bin 381 aday başvuru yaptı. ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçlarının 16 Mayıs 2019'da açıklanması planlanıyor. Konuyla ilgili gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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