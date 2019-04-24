MEB Okul yöneticiliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 EKYS sonuç tarihi belli oldu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez, ‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’ (2019-MEB-EKYS) 21 Nisan'da yapıldı. Gözler şimdi 2019 EKYS sonuç açıklama tarihinde. Peki, MEB Okul yöneticiliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez düzenlenen ve 56 bin adayın katıldığı 2019-MEB-EKYS sonuçlarının mayıs ayı içinde açıklanması planlanıyor. İşte, 2019 EKYS sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih...
2019-MEB-EKYS, 50 il merkezinde ve 57 sınav merkezinde uygulandı ve sınava toplam 56 bin 381 aday başvuru yaptı. ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçlarının 16 Mayıs 2019'da açıklanması planlanıyor. Konuyla ilgili gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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