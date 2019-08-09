MEB öğretmen atama sonuçlarını yayınladı! Sonuçlar nereden öğrenilebilecek?
Toplam 46 bin 804 kişinin başvuruda bulunduğu sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, adayların da katılım gerçekleştirdiği salonda canlı yayında gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da bulunduğu salonda, ataması gerçekleşen birçok adayın gözyaşlarını tutamadığı görüntülere yansıdı. Salonda bulunan adaylar, sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını canlı olarak takip ederken, salonda bulunma şansını yakalayamayan adaylar ise internet üzerinden sonuçların erişime açılması ile atama bilgilerini görüntüleyebilecek.
20 bin sözleşmeli öğretmenin atama süreci bugün tamamlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla gerçekleştirilen kura çekilişine, öğretmen adayları ve yakınları da katılım sağladı. 46 bin 804 adayın başvuruda bulunduğu sözleşmeli öğretmen atama sürecinde, 20 bin kişinin ataması tamamlandı. Atama sürecinde salonda bulunan ve ataması gerçekleşen öğretmenler, yakınları ile duygusal dakikalar yaşadı. Peki, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları internet üzerinden nereden öğrenilebilecek? İşte, o detaylar
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLEBİLECEK?
Öğretmen adayları, kura sonuçlarının tamamlanıp sisteme yüklenmesinin ardından sonuçları personel genel müdürlüğü internet sitesinden öğrenebilecek. Atama sonuç sorgulama ekranı yayımlandığı an MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.
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ATAMASI GERÇEKLEŞEN ÖĞRETMENLER EYLÜL AYINDA GÖREVE BAŞLAYACAK
Ataması gerçekleşen öğretmenler, 2 Eylül tarihinde göreve başlayacak. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecek:
Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.
Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
GÖREVE BAŞLAMAYANLAR BİR YIL SÜREYLE ATANAMAYACAK
Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecek.
Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamayacak.
Atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaları iptal edilenler ile süresi içinde göreve başlamayanların yerine sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecek.
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