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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.08.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

MEB öğretmen atama sonuçlarını yayınladı! Sonuçlar nereden öğrenilebilecek?

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MEB öğretmen atama sonuçlarını yayınladı! Sonuçlar nereden öğrenilebilecek?

Toplam 46 bin 804 kişinin başvuruda bulunduğu sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, adayların da katılım gerçekleştirdiği salonda canlı yayında gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da bulunduğu salonda, ataması gerçekleşen birçok adayın gözyaşlarını tutamadığı görüntülere yansıdı. Salonda bulunan adaylar, sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını canlı olarak takip ederken, salonda bulunma şansını yakalayamayan adaylar ise internet üzerinden sonuçların erişime açılması ile atama bilgilerini görüntüleyebilecek.

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  • MEB öğretmen atama sonuçlarını yayınladı Sonuçlar nereden öğrenilebilecek
  • MEB öğretmen atama sonuçlarını yayınladı Sonuçlar nereden öğrenilebilecek
  • MEB öğretmen atama sonuçlarını yayınladı Sonuçlar nereden öğrenilebilecek
  • MEB öğretmen atama sonuçlarını yayınladı Sonuçlar nereden öğrenilebilecek
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

20 bin sözleşmeli öğretmenin atama süreci bugün tamamlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla gerçekleştirilen kura çekilişine, öğretmen adayları ve yakınları da katılım sağladı. 46 bin 804 adayın başvuruda bulunduğu sözleşmeli öğretmen atama sürecinde, 20 bin kişinin ataması tamamlandı. Atama sürecinde salonda bulunan ve ataması gerçekleşen öğretmenler, yakınları ile duygusal dakikalar yaşadı. Peki, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları internet üzerinden nereden öğrenilebilecek? İşte, o detaylar

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLEBİLECEK?

Öğretmen adayları, kura sonuçlarının tamamlanıp sisteme yüklenmesinin ardından sonuçları personel genel müdürlüğü internet sitesinden öğrenebilecek. Atama sonuç sorgulama ekranı yayımlandığı an MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

ATAMA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sözleşmeli öğretmen ataması canlı yayın ile yapıldıSözleşmeli öğretmenlik atamaları için kura çekilişi bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimine göre, 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması bugün bilgisayar kurası ile gerçekleştirildi. Ataması yapılan öğretmen adayları, kura ekranında isimlerini görünce gözyaşlarını tutamadıTercih süresi sonunda branşlara ayrılan kontenjanların biri hariç tamamı dolarken, hemen hemen bütün branşlarda atanacak öğretmen sayısının birkaç katı oranında başvuru yapılmıştı.
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ATAMASI GERÇEKLEŞEN ÖĞRETMENLER EYLÜL AYINDA GÖREVE BAŞLAYACAK

Ataması gerçekleşen öğretmenler, 2 Eylül tarihinde göreve başlayacak. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecek:

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.
Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

GÖREVE BAŞLAMAYANLAR BİR YIL SÜREYLE ATANAMAYACAK

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecek.

Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamayacak.

Atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaları iptal edilenler ile süresi içinde göreve başlamayanların yerine sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecek.

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