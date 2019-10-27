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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.10.2019 - 22:20, Son Güncelleme:

MEB öğretmen alan değişikliği başvurusu ne zaman?

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MEB öğretmen alan değişikliği başvurusu ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, öğretmenlerin alan değiştirme için başvuru işlemlerinin ne zaman alınacağını açıkladı. Gözler şimdi binlerce öğretmeni ilgilendiren alan değişikliği başvurularının başlayacağı tarihte. Peki, MEB öğretmen alan değişikliği başvurusu ne zaman?

Öğretmenlerin alan değişikliği başvurusu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğrenimleri birden fazla alanda olanlar, görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yükseköğrenim bitirenler ve öğrenimine uygun alan dışında başka bir alan atananların başvuruda bulunabileceği öğretmen alan değişikliği kısa süre sonra başlayacak. İşte, 2019 MEB alan değişikliği başvurusu hakkında ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin alan değiştirme için aralık ayında başvuru yapabileceğini bildirdi. Konuya ilişkin detaylar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Alan değişikliğine bu yıl kimlerin başvuru yapacağı henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl başvuru koşulları şunlardı;

Öğretmenlerden;

*Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananlar,

*Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler,

*Görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yükseköğrenim bitirenler,

adaylıklarının kaldırılmış olması ve Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı eki Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre, mezun oldukları yükseköğrenim programının atanacakları alana uygun olması kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabilecekler.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar alan değişikliğinde sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.

Ayrıca, Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı” nı başarıyla tamamlayanlar da, adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla Özel Eğitim alanına alan değiştirmek üzere başvuruda bulunabilecekler.

Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinden diplomalarında yazılı yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutabilecekleri derslerin bulunduğu alanlara geçmek isteyenler ile mezuniyetleri itibarıyla atanmaları Talim ve Terbiye Kurulunun yukarıda belirtilen Kararında farklı bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması şartına bağlı (ikinci öncelikli) olanların bu alanlara geçmek üzere yapacakları başvurular kabul edilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda görev yapan eğitim kurumu yöneticileri de alan değiştirmek üzere başvuruda bulunabilecekler.

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