MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) sürekli işçi alımı yapacak – Başvuru şartları neler?
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) sürekli işçi alımı için duyuru yayımladı. İlana göre, engelli adaylardan 8 danışma memuru, 6 temizlik personeli, 2 kat görevlisi ve 2 kaynakçı alınacak. Eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralanan adaylardan ise 2 sıhhi tesisatçı, 2 elektrikçi, 6 beden işçisi MEB bünyesinde istihdam edilecek. Peki, başvurular ne zaman başlayacak? MEB sürekli işçi alımı için başvuru şartları neler?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşra teşkilatı (Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü) okul ve kurumlarında çalıştırılmak üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımlarına yer verilen statülerde sürekli işçi alımı yapılacak.
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR’un internet sitesinden 26.08.2019-02.09.2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
KURA İŞLEMLERİ
İŞKUR tarafından kura çekilişi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekiliş tarihi ve yeri daha sonra Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî web sayfasında (dhgm.meb.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.
Kura sonucu belirlenen adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî web sayfasının (dhgm.meb.gov.tr) duyurular bölümünde kurayı takip eden ilk iş gününde yayımlanacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
6. Askerlik ile ilişiği bulunmamak. (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük ayılığı alıyor olmamak.
8. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.
9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.
10. Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede yer alan, yalnızca bir iş yeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
11. Adayların, İŞKUR’da yayımlanan işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle, belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmaları gerekmektedir.
12. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 30 gün olup deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
13. Diğer hususlarda ve hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve yönetmelik
hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
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