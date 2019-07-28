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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.07.2019 - 23:44, Son Güncelleme:

MEB lise boş kontenjanları nasıl görüntülenir?

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MEB lise boş kontenjanları nasıl görüntülenir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjanları belli oldu. Boş kontenjanların nasıl ve nereden görüntülenebileceği ise bu kapsamda beklenti içinde olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte, MEB lise boş kontenjanları hakkında tüm detaylar...

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayınlandı. Adaylar, e-Okul'a gerekli bilgileri kullanarak erişebilir ve liselerin boş kontenjanlarını görüntüleyebilir.

BOŞ KONTENJANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

NAKİL BAŞVURULARI 29 TEMMUZ’DA

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos’ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak.

Birinci nakil sonuçları, 5 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta yapılabilecek. Sonuçlar, 10 Ağustos’ta duyurulacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül’de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

İKİ İLDE YÜZDE 100 YERLEŞME

Merkezi ve yerel yerleştirmede illere göre öğrenci yerleşme oranlarına bakıldığında ise Ardahan ve Gümüşhane’deki öğrencilerin hepsinin bir liseye yerleştiği görülüyor. Düşük yerleşme oranlarına bakıldığında ise Osmaniye’de yüzde 89.02’si, Kırklareli’nde 91.83’ü, Şırnak’ta 91.42’si, Batman’da 91.86’sı bir ortaöğretim kurumuna yerleşti.

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