MEB lise boş kontenjanları nasıl görüntülenir?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjanları belli oldu. Boş kontenjanların nasıl ve nereden görüntülenebileceği ise bu kapsamda beklenti içinde olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte, MEB lise boş kontenjanları hakkında tüm detaylar...
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayınlandı. Adaylar, e-Okul'a gerekli bilgileri kullanarak erişebilir ve liselerin boş kontenjanlarını görüntüleyebilir.
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NAKİL BAŞVURULARI 29 TEMMUZ’DA
İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos’ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak.
Birinci nakil sonuçları, 5 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta yapılabilecek. Sonuçlar, 10 Ağustos’ta duyurulacak.
Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül’de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.
İKİ İLDE YÜZDE 100 YERLEŞME
Merkezi ve yerel yerleştirmede illere göre öğrenci yerleşme oranlarına bakıldığında ise Ardahan ve Gümüşhane’deki öğrencilerin hepsinin bir liseye yerleştiği görülüyor. Düşük yerleşme oranlarına bakıldığında ise Osmaniye’de yüzde 89.02’si, Kırklareli’nde 91.83’ü, Şırnak’ta 91.42’si, Batman’da 91.86’sı bir ortaöğretim kurumuna yerleşti.
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