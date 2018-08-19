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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
19.08.2018 - 09:32, Son Güncelleme:

MEB lise 2. nakil sonuçları açıklandı! 30 bin öğrenci daha liseli oldu

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MEB lise 2. nakil sonuçları açıklandı! 30 bin öğrenci daha liseli oldu

Lise nakil sonuçları için E Okul ve MEB ana sayfası üzerinden beklenti sona erdi. Liselere ikinci nakil aşaması için tercihlerini gerçekleştiren binlerce öğrenci, bakanlığın değerlendirme sonuçlarına kilitlenmişti. E-Okul ekranı üzerinden tamamlanan tercih işlemlerinin ardından birçok öğrenci, ikinci nakil sonuçlarını MEB'in sonuç ekranından öğrenebilecek. MEB'in açıklamasına göre birinci nakil sonuçlarına göre, tercih yaptığı halde bir okula yerleşemeyen 46 bin 17 öğrenciden 30 bin 443’ü ikinci nakil döneminde liselere kayıt hakkı kazandı. İşte, yaklaşık 40 bin öğrencinin bir okula yerleşmek için tercih işlemini gerçekleştirdiği ikinci nakil sonuçları sorgulama ekranı ve boş kontenjanlar bilgisi...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) boş kontenjanlar dahilinde kabul ettiği ikinci nakil tercih sonuçları erişime açıldı. Binlerce kişinin merakla beklediği MEB ikinci nakil sonuçları, bakanlığın değerlendirmeyi tamamlamasının ardından öğrencilerin erişimine açıldı. Bu aşamada da herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, e-Okul üzerinden üçüncü nakil tercihi için işlemlerine başlayacak. İşte, MEB lise ikinci nakil sonuçları hakkında detaylı bilgiler

2. NAKİL TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Açıklanan sonuçlara göre adayların yüzde 98,5'i istediği okula yerleşti.

Yerleştirmeye esas birinci nakil döneminde tercih yapıp yerleşemeyen 46 bin 17 öğrenciden 30 bin 443'ü, ikinci nakil sonucunda sınavlı veya sınavsız okullara kayıt hakkı kazandı. Tercih yaptığı halde yerleşemeyen öğrenci sayısı, ikinci nakil döneminin sonunda 15 bin 574'e düştü.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 98,5'İ YERLEŞTİ

Tercihte bulunan 1 milyon 12 bin öğrenciden 873 bin 472'si sınavsız, 123 bin 287'si sınavlı okullara olmak üzere 996 bin 759'u kayıt hakkı kazandı. Böylece tercih yapan öğrencilerin yüzde 98,5'i istediği bir ortaöğretim kurumuna yerleşti.

Adaylar, nakil sonuçlarını Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

ÜÇÜNCÜ NAKİL DÖNEMİ 27 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, üçüncü ve dördüncü nakil dönemlerinde bir okula yerleştirilecek.

Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinin üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Sonuçlar, 3 Eylül ve 8 Eylül'de ilan edilecek.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

FARKLI OKUL TÜRÜ ZORUNLULUĞU YOK
- Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmuyor.

- İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanı’ndan okul tercih etme zorunluluğu yok. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanı’ndan seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabiliyor. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu yok.

 TERCİH LİSTESİNİN ÇIKTISI ALINACAK
- Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacak.

- Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabiliyor.

- Tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacak.

BOŞ KONTENJAN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Lise tercihlerini yapan ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, ikinci sonuçların ardından yeniden tercihlere odaklanacak. Nakil yerleştirmelerine E Okul üzerinden açıklanan veriler aracılığıyla erişebilecek olan öğrenciler, boş kontenjan bilgilerinden yararlanacak. Boş kontenjan bilgileri aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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