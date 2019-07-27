MEB LGS tercih kılavuzunu güncelledi.. Lise nakilleri ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu güncelledi. Kılavuzda yer alan güncel bilgiler doğrultusunda, öğrenciler, lise diploması alma imkanının tanındığı mesleki eğitim merkezlerini, yerleştirmeye esas birinci nakil döneminde de tercih edebilecek. Peki, LGS güncel tercih klavuzu nasıl görüntülenir? Lise nakilleri ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Liselere geçiş kapsamında düzenlenen LGS'de heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz ay yayımlanan 2019 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu MEB tarafından güncellendi.Düzenleme ile mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının artırılması ve sanayinin nitelikli usta ihtiyacının karşılanması hedeflendi. İşte, güncel LGS tercih kılavuzu hakkında bilgiler ve nakil dönemi hakkında detaylar...
LGS TERCİH KILAVUZU NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
MEB tarafından yayımlanan LGS güncel tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden görüntülenecek.
GÜNCEL LGS TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN
Güncellenen 2019 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu"na göre, bu ay yapılan yasal düzenlemeyle mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrencilere lise diploması alma imkanının sağlanması sebebiyle, 29 Temmuz'da başlayacak yerleştirmeye esas birinci nakil döneminde bu merkezler tercih edilebilecek.
Daha önce öğrenciler, istemeleri halinde mesleki eğitim merkezlerini, yerleştirme esas ikinci nakil döneminde tercih edebiliyordu.
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ
Haftada bir gün okulda, diğer günler ise işletmelerde eğitim alan mesleki eğitim merkezi öğrencilerinden, 11. sınıfta başarılı olanlar kalfalık, 12. sınıf sonunda başarılı olanlar da ustalık belgesi alıyordu. Öğrencilerin lise diploması alabilmesi için açık öğretim kurumlarına kayıt yaptırarak fark derslerini vermeleri gerekiyordu.
MEB, öğrencilerin mesleki eğitim merkezlerini tercih etmelerinin önünde büyük engel oluşturan bu durumu çözmek için bu ay gerekli düzenlemeleri yaptı. Böylece mesleki eğitim merkezlerine kayıt yapan öğrencilere, fark derslerini bu merkezlerde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayarak, lise diploması alma imkanı tanındı.
Düzenleme ile mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının artırılması ve sanayinin nitelikli usta ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.
LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak.
İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli olacak.
Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.
Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.
Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos’ta yapılacak.
Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları hâlinde, ikamet adresleri dikkate alınarak İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacaktır.
Lise nakil dönemlerinin sona ermesi ardından kayıt dönemi başlayacak.
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