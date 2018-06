LGS sonuçları ve tercih kılavuzu | LGS tercih işlemi nasıl yapılacak?

LGS tercih kılavuzu, sonuçların açıklanmasının ardından yerleştirme aşaması kapsamında önem arz edecek. Tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre formlarını dolduracak olan öğrenciler, bu aşamanın ardından değerlendirme aşamasını beklemeye başlayacak . LGS sonuçları ile birlikte açıklanan yüzdelik dilim bilgisi, tercih aşamasında önemli bir kriter olacak. İşte, LGS tercih kılavuzu ve sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler

YERLEŞTİRME TERCİHLERİ 3 GRUPTA GERÇEKLEŞECEK

LGS sonuçları açıklamasının ardından tercih dönemine geçiş yapan öğrenciler, bu işlemlerini üç aşamadan birisini tercih ederek kullanabilecek. Tercih formunda yer alan TC Kimlik No /Geçici Kimlik No, Adı-Soyadı, Doğum Tarihi, Okul Adı, Okul Numarası, Güvenlik No (*) ve Cep Telefon No kısmını dolduracak olan öğrenciler, bu form aracılığıyla tercihlerini sıralayabilecek.

Güvenlik No bölümü ise mezun olunan ortaokul tarafından temin edilebilecek. Numaranın kaybedilmesi durumunda öğrenci mezun olduğu ortaokul idaresine şahsen başvurarak temin edilebilir. Örnek forma LGS tercih kılavuzunun 14. sayfasından ulaşılabilinecek.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ BAŞVURDU, 971 BİN KİŞİ KATILIM GÖSTERDİ

Sınava başvuran 1 milyon 9 bin 260 öğrenciden 971 bin 657’si sınava girdi. 112 öğrenciye evde, 4 öğrenciye ise hastanede sınav hizmeti verilmiştir" denildi. Sınava giren öğrencilerin yerleştirme işlemleri için merkezi sınav puanının hesaplanıp ve yayımlandığı da bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerin tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili bilgilendirmeler tercih ve yerleştirme kılavuzunda yayımlanacaktır. Tercihlerin alınmasında hem bu sınav sonuçlarına göre öğrenci alan sınavlı okul tercihleri hem de yerel yerleştirme tercihleri birlikte alınacaktır. Öğrencilerimizin sınavla öğrenci alacak okullar için tercihlerini yüzdelik dilimlerini dikkate alarak yapması önerilmektedir. Sınav sonuçlarına ilişkin istatistiksel analizler daha sonra yayımlanacaktır."

LGS’YE GİRENLER DE YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİNDE BULUNACAK

LGS puanına sahip olanlar da dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından tercih yapılmazsa, öğrencilere ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ile ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranı açılmayacak. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlayanlar, tercihte bulunamayacak. Öğrenciler; ‘Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar’, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ve ‘Pansiyonlu Okullar’ olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Merkezî Sınava girmeyenler için bu iki grupta olacak.

YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?

Yerel Yerleştirme, ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak, öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam devamsızlık ve yaş kriterleri ile okullara yapılan yerleştirmeye denilmektedir.