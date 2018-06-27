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    LGS sonuçları ve tercih kılavuzu | LGS tercih işlemi nasıl yapılacak?

    Hürriyet Haber
    27.06.2018 - 08:51 | Son Güncelleme:

    Merakla beklenen LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler şimdi de LGS tercih işlemleri hakkında bilgi almak istiyor. Sonuçların açıklanması ve kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte beklenti içine giren adaylar, LGS tercih işlemlerini araştırmaya başladı. Peki, LGS yerleştirme tercihleri nasıl yapılır?

    LGS tercih kılavuzu, sonuçların açıklanmasının ardından yerleştirme aşaması kapsamında önem arz edecek. Tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre formlarını dolduracak olan öğrenciler, bu aşamanın ardından değerlendirme aşamasını beklemeye başlayacak . LGS sonuçları ile birlikte açıklanan yüzdelik dilim bilgisi, tercih aşamasında önemli bir kriter olacak. İşte, LGS tercih kılavuzu ve sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler

    YERLEŞTİRME TERCİHLERİ 3 GRUPTA GERÇEKLEŞECEK

    LGS sonuçları açıklamasının ardından tercih dönemine geçiş yapan öğrenciler, bu işlemlerini üç aşamadan birisini tercih ederek kullanabilecek. Tercih formunda yer alan TC Kimlik No /Geçici Kimlik No, Adı-Soyadı, Doğum Tarihi, Okul Adı, Okul Numarası, Güvenlik No (*) ve Cep Telefon No kısmını dolduracak olan öğrenciler, bu form aracılığıyla tercihlerini sıralayabilecek. 

    Güvenlik No bölümü ise mezun olunan ortaokul tarafından temin edilebilecek. Numaranın kaybedilmesi durumunda öğrenci mezun olduğu ortaokul idaresine şahsen başvurarak temin edilebilir. Örnek forma LGS tercih kılavuzunun 14. sayfasından ulaşılabilinecek.

    LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    LGS sonuçları ve tercih kılavuzu | LGS tercih işlemi nasıl yapılacak

    1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ BAŞVURDU, 971 BİN KİŞİ KATILIM GÖSTERDİ

    Sınava başvuran 1 milyon 9 bin 260 öğrenciden 971 bin 657’si sınava girdi. 112 öğrenciye evde, 4 öğrenciye ise hastanede sınav hizmeti verilmiştir" denildi. Sınava giren öğrencilerin yerleştirme işlemleri için merkezi sınav puanının hesaplanıp ve yayımlandığı da bildirilerek, şunlar kaydedildi:

    "Öğrencilerin tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili bilgilendirmeler tercih ve yerleştirme kılavuzunda yayımlanacaktır. Tercihlerin alınmasında hem bu sınav sonuçlarına göre öğrenci alan sınavlı okul tercihleri hem de yerel yerleştirme tercihleri birlikte alınacaktır. Öğrencilerimizin sınavla öğrenci alacak okullar için tercihlerini yüzdelik dilimlerini dikkate alarak yapması önerilmektedir. Sınav sonuçlarına ilişkin istatistiksel analizler daha sonra yayımlanacaktır."

    LGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    LGS’YE GİRENLER DE YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİNDE BULUNACAK
    LGS puanına sahip olanlar da dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından tercih yapılmazsa, öğrencilere ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ile ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranı açılmayacak. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlayanlar, tercihte bulunamayacak. Öğrenciler; ‘Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar’, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ve ‘Pansiyonlu Okullar’ olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Merkezî Sınava girmeyenler için bu iki grupta olacak.

    YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?

    Yerel Yerleştirme, ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak, öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam devamsızlık ve yaş kriterleri ile okullara yapılan yerleştirmeye denilmektedir.

     

    YIL SONU BAŞARI PUANI NEDİR?

    Yıl Sonu Başarı Puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık toplam ders saati sayısına bölümü ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puanı oluşturmaktadır.

    AYNI OKUL TÜRÜNDEN EN FAZLA ÜÇ TERCİH
    Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercihte bulunacak. Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk üç okulu ‘Kayıt Alanı’ndan seçme şartıyla, en fazla beş okul tercih edebilecekler. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla üç okul seçilebilecek. Yerel yerleştirmeyle girilen okullar için tercihlerini yaparak kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, isterse Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla beş; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihi yapabilecek.

    ÜÇ FARKLI KAYIT ALANI
    Sınava katılmayan öğrencilere e-okul’da ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ tercih ekranı açılmayacak. Yerel yerleştirme tercih ekranında okulların hangi kayıt alanında olduğu farklı renklerle belirtilecek. Yeşil renk, ‘Kayıt Alanında’ yani öğrencinin adresinin bulunduğu ‘Kayıt Alanında’ yer alan okulları belirtecek. Mavi renk, ‘Komşu Kayıt Alanında’, kırmızı renk ‘Diğer’ ise öğrencinin adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan, il içindeki diğer kayıt alanlarıyla il dışındaki kayıt alanlarındaki okulları gösterecek.

    ORTAÖĞRETİM KAYIT ALANI VE OBP NEDİR?

    Ortaöğretim Kayıt Alanı, eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce ortaokul ve liselerin birbirleri ile eşleştirildiği ve kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alanı ifade etmektedir. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ise ortaokulun 6, 7 ve 8’inci sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasını ifade etmektedir.

    PUAN EŞİTLİĞİNDE OBP’Sİ YÜKSEK OLAN KAZANACAK
    Merkezî sınavla öğrenci alan okullara öğrenciler puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek. Sınavla öğrenci alan okullarda LGS puanının eşitliğinde sırasıyla; Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliğine bakılarak yerleştirme yapılacak. Öğrenciler, LGS ile bir okula yerleşirse yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

    LGS birincisi mühendis olmak istiyor

    Konya'da yaşayan ve bu yıl ilk kez yapılan LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan ortaokul öğrencisi Mehmet Faruk Köylü, mühendis olmanın hayalini kuruyor. Bu yıl ilk kez yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Mehmet Faruk Köylü, mühendis olmanın hayalini kuruyor.

    PEMA Koleji öğrencisi Köylü, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl ilk kez yapılan LGS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı. Tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Köylü, mutluluğunu gazetecilerle paylaştı.

    Köylü, sayısal derslere ilgisi olduğunu ve mühendis olmak istediğini belirterek şöyle konuştu:
    "İçimde inanılmaz derecede bir mutluluk var. Başta bana destek verdiği için aileme ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu yaşıyorum. İnşallah hedefim, gelebileceğim en iyi yere gelip tüm insanlığa faydalı olmaktır. Tüm soruları doğru cevaplayan birkaç kişi varmış. Sınav sonrasında tüm soruları doğru cevaplayacağımı beklemiyordum, daha sonra kontrol edince öğrendim. Sınavda sayısal zordu ama sayısala ilgim olmasından dolayı sıkıntı yaşamadım."

    "Mehmet mühendis olmak istiyor"

    Anne Habibe Köylü de oğlunun doktor olmasını istediğini dile getirerek anne ve babalara çocuklarını ders çalışmaları için baskı yapmamaları gerektiğini söyledi. Oğlunun etkili ve verimli çalıştığına dikkati çeken anne

    Köylü, şunları aktardı:

    "Kendisini çok yormadan güzel bir başarı sağladı. Mehmet'in hayatı başarılarla geçti, inşallah devamını da bekliyoruz. Kendisine bize böyle bir mutluluğu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Her annenin gönlünde evladının tıp fakültesi okuması vardır. Benim de gönlümde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuması gibi bir hayalim var ancak Mehmet mühendis olmak istiyor. O yüzden kendi istediği bölümü okumasını istiyorum."

    Etiketler: son dakika , haberler
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