MEB LGS nakil işlemleri devam ediyor | e-Okul nakil başvuru ekranı
Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzunun yayınlanması ve boş kontenjanların belli olmasıyla birlikte toplamda dört dönemde yapılacak olan nakil işlemlerinin birincisi 6 Ağustos'ta başladı. Liseli adayları 10 Ağustos’a kadar nakil işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda, merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacak.
6 Ağustos'ta başlayan LGS nakil işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyenler, ilk nakil başvurusunu 10 Ağustos’a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek. İşte, e-Okul üzerinden gerçekleştirilen LGS nakil işlemleri hakkında merak edilen detaylar...
LGS NAKİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci ve velilerin kullanımına açtığı, öğrenciyi ilgilendiren sonuç ve duyuruların yapıldığı E Okul VBS ekranı, kimlik bilgileriyle kolayca ziyaret edilebiliyor.
E Okul VBS ekranına giriş işlemi, TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle kullanılabilmektedir. E Okul VBS ekranına giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BOŞ KONTENJAN SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Lise tercihlerini yapacak olan öğrenciler, ilk sonuçların ardından nakil yerleştirmelerine odaklandı. Nakil yerleştirmelerine E Okul üzerinden açıklanan veriler aracılığıyla erişebilecek olan öğrenciler, boş kontenjan bilgilerinden yararlanacak. Boş kontenjan bilgileri aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
MEB NAKİL İŞLEMİ TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), nakil dönemiyle ilgili ayrıntıların yer aldığı ‘Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu’nu yayınladı. Buna göre, dört dönemde yapılacak nakil başvuruları 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Sonuçları sırasıyla 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül’de açıklanacak.
Bakanlığın yayımladığı nakil kılavuzunda yer alan bilgilerine göre 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek. Her dönemde öğrenciler LGS, adrese dayalı yerleştirme ve pansiyonlu okullar için en fazla beşer okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
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