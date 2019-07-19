MEB İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavında tarih belli oldu!
İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) sınavına dahil olan öğrenciler, sınav sonuçları için geri sayıma başladı. Sınavın ardından haftalar geçmesine rağmen sonuçlarını bekleyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak açıklamaya kilitlendi. MEB'in takvimine göre, bursluluk sınavı sonuçları temmuz ayı içerisinde duyurulacak. Peki, MEB İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuya dair bilgiler.
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen İOKBS sınavı, 2 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşti. Başarılı olan adayların devlet tarafından maddi destek alacağı sınavda, öğrencilerin gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Binlerde adayın merakla beklediği İOKBS bursluluk sınav sonuçları bakanlığın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. İşte, 2019 İOKBS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 2019 çalışma takvimine göre, İOKBS sınav sonuçları 22 Temmuz 2019'da açıklanacak. İOKBS bursluluk sınavı sonuçları http://odsgm.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişime açılacak.
SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:
a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.
BURS BAŞLANGICI NE ZAMAN?
Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.
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