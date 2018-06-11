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    Öğretmenlerin il dışı yer değiştirme ve atama sonuçları açıklandı | MEB tayin sorgulama

    Hürriyet Haber
    11.06.2018 - 18:38 | Son Güncelleme:

    Görev yaptıkları şehir ve okuldan ayrılarak başka bir şehirdeki okulda görev yapmak isteyen öğretmenlerin, geçtiğimiz günlerde başvurusunu tamamladığı il dışı yer değiştirme ve atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, il dışı atama sonuçları nasıl sorgulanır?

    Milli Eğitim Bakanlığı il dışı yer değiştirme ve atama sonuçlarını açıkladı. Görev yaptıkları il dışında farklı bir ilde görev yapmak isteyen öğretmenlerin başvuruda bulunduğu sonuçlar erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar yoğun şekilde sorgulama yapmaya başladı. İşte, sonuç sorgulama sayfası...

    İL DIŞI ATAMA VE TAYİN SONUÇLARI

    Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 il dışı yer değiştirme ve atama sonuçlarını daha önceden duyurduğu gibi 11 Haziran Pazartesi (bugün) öğretmenlerin erişime açtı. Sonuçların açıklanmasının ardından yeni görev yerlerini öğrenmek için heyecanla bekleyen öğretmenler, 2018 il dışı öğretmen tayin sonuçlarını sorgulayabilir.

    İL DIŞI ATAMA SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    İL DIŞI ATAMALARI NASIL YAPILIYOR?

    Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

    İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilen öğretmenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarından alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaktır.

    Etiketler: il dışı yer değiştirme sonuçları , İl dışı tayin , son dakika , haberler
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