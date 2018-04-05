MEB 'hacker' yetiştirecek

Teknolojiye ilgi duyan meraklı öğrenciler öğretmenler aracılığıyla tespit edilerek önümüzdeki yaz tatilinde siber güvenlik kampına alınacak. İlk hedef 50 öğrenci. Konuyla ilgili Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Müdürü Bilal Tırnakçı, öğretmen atamaları ve merkezi sınav sonuçlarının açıklandığı dönemlerde bakanlığın sitesine yoğun siber saldırılar yaşandığını, internet ve bilgi güvenliğiyle ilgili okullarda öğretmen ve öğrencilere eğitimler verildiğini belirtti. Ayrıca bakanlığın ‘beyaz şapkalı hacker’lar yetiştirmek için kolları sıvadığını da açıkladı. Bu kapsamda tüm kademelerde teknolojiye ilgi duyan, meraklı öğrenciler tespit edilmeye başlandı. 50 öğrenci belirlenerek yaz tatilinde kampa alınacak. Tırnakçı, projenin amacını ve nasıl uygulanacağını şöyle anlattı:



İLK HEDEF 50 ÖĞRENCİ

“Ülke genelinde herkes, her yerde teknolojiyle buluşmuş durumda. Bizim yapmamız gereken insanların bunu bilinçli, bilgili ve güvenli kullanmalarını sağlamak, bu yönde eğitimler vermek. İkinci yapılması gereken de verileri üretmek. Öğrencilere, öğretmenlere bilgi güvenliği ve siber saldırılar konusunda eğitimler veriyoruz. Bir de yaz döneminde yapacağımız siber güvenlik kampı var. Bilişim teknolojileri dersinde çok başarılı ve meraklı çocukları öğretmenler tespit ediyor, biz de onları kampa alıp siber güvenlik eğitimi (beyaz şapkalı hacker dediğimiz) vereceğiz. Bir haftalık kamp yapacağız. Onlarla hukukumuzu sürdüreceğiz. Çünkü bu öğrenciler ülkemiz için çok değerli. İlk etapta bu konuda en iyi 50 kişiyi hedefliyoruz.



AKADEMİSYENLERLE İŞBİRLİĞİ

Bu çocuklar çok kontrol edilebilir değil. Biri temas etmezse kendi mecralarını bulup ilerliyorlar. Biz temas kuralım istiyoruz. Şu an projenin bütçesini belirleyip, kampı nerede yapacağımıza karar verme aşamasındayız. Çünkü çocukların güvenliği de önemli. Haziran sonu gibi projeyi tamamlayacağız. Boğaziçi ve İstanbul üniversitelerinden hocalarımızla görüşüyoruz. Emniyet birimlerimizin de bize katkı sağlayacağını düşünüyorum.”