MEB ehliyet sınav takvimi | 2018'de ehliyet sınavları ne zaman yapılacak?

Araç kullanmak isteyen kişiler yasal olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen ehliyete sahip olmak zorunda. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ehliyet sınavları bu yılda belli tarihlerde yapılacak. MEB yayınladığı sınav takvimine göre bu yıl içinde 6 ehliyet sınavı yapılması öngörülüyor. İşte MEB tarafından 2018 yılında yapılacak ehliyet sınav tarihleri...

2018 EHLİYET SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılı içinde yapmayı planladığı MTSKS yani ehliyet sınavlarından ilkini geçtiğimiz 10 Şubat'ta yapmış ve sonuçlarını da kısa süre önce açıklamıştı. İşte MEB'in 2018'de yapacağı diğer ehliyet sınavlarına ait tarihler...

2018/MTSKS-2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018 (saat 10.00)

2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

Bu yılda gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavlarında bir de yenilik yer alacak. Tam olarak tarihi belirlenmese de ehliyet sınavında ilk kez elektronik sınav uygulanacak.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI

Planlanan ve yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacak sınavların sonuçları, www.meb.gov.tr adresinden sınavlardan kısa bir süre sonra duyurulacaktır. Sınava giren sürücü adayları bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını yazarak sonuçlarını görebilecek.

2018 EHLİYET SINAVI ÜCRETLERİ NE KADAR?

Adaylar, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 75.00 (yetmişbeş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaklar. Adaylar ayrıca, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecek. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk adaylarda olacak.

EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?

Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70'dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.

EHLİYET SINAVINA İTİRAZ HAKKI

İtirazlar, soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren 5(beş) takvim günü, sonuçların aynı internet adresinde yayımlanmasından itibaren de 5 (beş) takvim günü içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.