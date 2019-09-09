MEB destekleme ve yetiştirme kurs başvuruları ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan öğrenci ve mezunlar için ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarıyla (DYK) ilgili başvuru tarihleri belli oldu. Peki, MEB destekleme ve yetiştirme kurs başvuruları ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenlenecek destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci başvuruları 19-23 Eylül 2019 döneminde alınacak.
Kurs sınıfları 24-29 Eylül 2019'da oluşturulacak. Yıllık açılacak kurslar 30 Eylül 2019'da başlayacak ve 7 Haziran 2020'de tamamlanacak.
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