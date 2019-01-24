MEB bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2019 İOKBS tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2019 etabının yapılacağı tarih, öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 15 tatilin başlamasıyla birlikte sorgulamalarına hız veren öğrenciler, konuya dair tarih bilgilerini sorguluyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS ne zaman yapılacak?
Geçmiş yıllarda Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) adı ile düzenlenen İOKBS'ye katılarak burs desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, söz konusu sınavın başvuru tarihlerinin yanı sıra 2019 İOKBS hakkındaki diğer detayları öğrenmek istiyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
MEB’in yayımladığı 2019 sınav takvimine göre; ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2019 İOKBS) 2 Haziran 2019 'da yapılacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
2019 İOKBS başvuru tarihleri henüz belli olmadı, ancak geçtiğimiz dönem düzenlenen İOKBS için başvurular 5 Nisan'da sona ermişti.
Öte yandan, başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılmıştı. Öğrenci velisi tarafından (çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde) öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusu da yapılabilmişti.
Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanmıştı.
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