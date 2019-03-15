MEB Bursluluk Sınavı başvuruları başladı! İOKBS başvurusu nasıl yapılır?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 11 Mart'ta başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınava yönelik başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, İOKBS başvurusu nasıl yapılır? MEB Bursluluk Sınavı başvuruları ne zaman bitecek?
Eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan İOKBS'nin 2019 etabına katılım sağlamak isteyen öğrenciler için başvuru süreci başladı. Öte yandan, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu, bakanlık tarafından yayınlandı. İşte, 2019 İOKBS sınavına ilişkin ayrıntılar...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2019 İOKBS) 2 Haziran 2019 'da yapılacak. 11 Mart'ta başlayan İOKBS başvuruları 22 Mart'a kadar alınacak.
NASIL BAŞVURU YAPILACAK?
Başvuru iş ve işlemleri, "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinden yapılacak. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.
Başvurularda, öğrencinin ailelerin 2018'de elde ettiği tüm gelirleri, mevzuatta belirlenen usul ve esaslarla dikkate alınacak. Kanunlarla özel hak tanınan öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri hesaplanan rakamı geçen öğrencilerin başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecek.
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