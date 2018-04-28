'MEB burslarla ilgilenmedi FETÖ çiftliğe dönüştürdü'

MEB tarafından şu ana kadar ‘1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında kanun’ uyarınca, hukuk alanında 264 öğrenci lisansüstü eğitimleri için başta İngiltere, Almanya ve ABD olmak üzere 9 ülkeye gönderildi.



Programın kapanışında genç bursiyer hukukçularla bir araya gelen MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, öğrencileri kendi kültür ve değerlerinden kopmaması konusunda uyardı. Tekin, “Yurtdışında uzun yıllar kaldıktan sonra ülkenizin değerlerinden kopmayın. Buralarda çok farklı modlara girmeyin. Fransa’da 4-5 ay kaldıktan sonra köyündeki bulguru beğenmeyenler var. Ülkenizin gerçekliğini unutmayın” diye konuştu.



Müsteşar Tekin, ayrıca 2013’ten önce MEB’in 1416 bursiyer programına yeterince önem vermediğini, bundan FETÖ’nün faydalandığını belirtti. 2013’te müsteşar olarak göreve başladığında ilk işlerinden birinin bu program olduğunu söyleyen Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü: “1416 bursları 2013’ten önce kimsenin yeterince ilgilenmediği bir konuydu. FETÖ bu sayede bunu bir çiftliğe dönüştürdü. Burs için gidenlerden bazıları akademik çalışmalar yapmak yerine FETÖ evlerinde abilik-ablalık yaptı. 2013’te göreve geldiğimde bu burs programları odaklandığım birkaç ana konudan biri oldu. Bu bursların prestijli bir hale gelmesi için çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada bunu başardığımızı görüyorum.”