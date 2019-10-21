MEB ara tatil takvimi | Kasım ara tatili ne zaman?
Eylül ayında 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlangıcını yapan öğrenciler, kasım ayındaki ara tatil için sabırsızlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu eğitim dönemine ilişkin tatil tarihlerine dair detayları paylaşmıştı. Peki, kasım ara tatili ne zaman?
Eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci, öğrenci velisi ve eğitimci, kasım ayında ilk kez yapılacak ara tatilin tarihine yönelik araştırmalarına hız verdi. Ekim ayının son günleri ile birlikte okulların kapanacağı ve ara tatilin başlayacağı tarih sorgulanmaya başlandı. İşte, MEB 2019-2020 tatil programı...
KASIM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takvimine göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün).
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Öğrenci ve öğretmenlerin yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi ise 3 Şubat 2020'de başlayacak.
NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN?
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
ETKİNLİK DOLU ARA TATİL PROGRAMI
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 18-22 Kasım’da yapılacak ilk ara tatil döneminde öğretmenler için, öğrenci ve velilerin de katılımıyla sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programı hazırlandı. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hazırlanan programda, eğitim ve öğretimin niteliği ve verimliliğinin artırılması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması, yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesi hedefleniyor.
Ayrıca derslerin işlenişine ilişkin öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaları, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi, öğrenci, veli ve çevre etkileşiminin artırılması amaçlanıyor.
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