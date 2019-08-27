MEB açıklaması: 2019-2020 döneminde ilkokullar ne zaman açılacak?
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına günler kala, ilkokullar ve anaokulları ne zaman açılacak sorusu, birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. Peki, yeni eğitim öğretim döneminde okullar ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İlkokul, anaokulu, ortaokul ve lise eğitimlerine başlayacak olan öğrenciler için okullar ne zaman açılacak sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı takvim açıklamasına göre okullar ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2019-2020 eğitim öğretim döneminde okullar, 9 Eylül tarihinde ilk ders zili ile başlamış olacak. Uyum haftası kapsamında ilkokul 1. sınıf, 9.sınıf (lise 1), imamhatip ortaokulu 5. sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencileri 5-6 Eylül tarihlerinde okul sıralarında olacak.
İLK ARA TATİL 18 EYLÜL'DE
Yeni sisteme göre 18 Eylül tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak. Okullar 25 Kasım tarihinde devam edecek.
YARI YIL TATİLİ 20 OCAK'TA
Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak tarih aralığında gerçekleşecek. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL 6-10 NİSAN'DA
Öğrenciler için 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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