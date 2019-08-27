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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.08.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

MEB açıklaması: 2019-2020 döneminde ilkokullar ne zaman açılacak?

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MEB açıklaması: 2019-2020 döneminde ilkokullar ne zaman açılacak?

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına günler kala, ilkokullar ve anaokulları ne zaman açılacak sorusu, birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. Peki, yeni eğitim öğretim döneminde okullar ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İlkokul, anaokulu, ortaokul ve lise eğitimlerine başlayacak olan öğrenciler için okullar ne zaman açılacak sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı takvim açıklamasına göre okullar ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim döneminde okullar, 9 Eylül tarihinde ilk ders zili ile başlamış olacak. Uyum haftası kapsamında ilkokul 1. sınıf, 9.sınıf (lise 1), imamhatip ortaokulu 5. sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencileri 5-6 Eylül tarihlerinde okul sıralarında olacak. 

İLK ARA TATİL 18 EYLÜL'DE 

Yeni sisteme göre 18 Eylül tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak. Okullar 25 Kasım tarihinde devam edecek.

YARI YIL TATİLİ 20 OCAK'TA

Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak tarih aralığında gerçekleşecek. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL 6-10 NİSAN'DA

Öğrenciler için 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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