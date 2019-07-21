MEB Açık Öğretim Lisesi Sınav sonuçları için tarih verdi! AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, AÖL (Açık Öğretim Lise) 3. dönem sınavları 6-7 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemlerinin yaklaşmasıyla, AÖL sınav sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili araştırmalar, öğrenciler tarafından hız kazandı. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-3. dönem sınavlarının ardından, gözler sonuçlar için MEB tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Bakanlık, çalışma takviminde Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte, AÖL sınav sonuçlarıyla ilgili bilgiler.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl için oluşturduğu takvimine göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.AÖL sınav sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.
AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos ile 27 ağustos tarihleri arasında yapılacak.
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 21 Ağustos 2019
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 18 Ekim 2019
I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması :04 Aralık 2019
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLUNUR?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
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