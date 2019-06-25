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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.06.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

LGS tercih kılavuzu sonrası gözler tercihlere esas kontenjan tablosunda

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LGS tercih kılavuzu sonrası gözler tercihlere esas kontenjan tablosunda

Tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı, LGS tercih kılavuzu sonrası tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyen birçok kişinin araştırdığı konu oldu. Liselere Giriş Sınavı (LGS) kapsamında aldıkları merkezi yerleştirme puanı ve yüzdelik dilimler kapsamında tercihler, kontenjan bilgilerine göre gerçekleştirilecek. Peki, LGS tercih kılavuzu dahilinde dikkat edilmesi gerekenler neler olacak? İşte, tercihlere esas kontenjan tablosu ve detaylı bilgiler

LGS tercih kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenciler, veliler ve eğitimcilerin bilgisine paylaşıldı. Bu yıl 1-12 Temmuz tarih aralığında gerçekleştirilecek olan LGS tercih dönemi için sonuçlar, 22 Temmuz 2019 tarihinde erişime açılacak. LGS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercih yapmadan nitelikli okulların tercih ekranını göremeyecek. İşte, LGS tercih kılavuzu hakkında detaylı bilgiler

LGS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler dahilinde nitelikli okullara ayrılan 139 bin 660 kontenjan için tercih yapılabilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

LGS tercih kılavuzunda yer alan bilgiler dahilinde 1-12 Temmuz tarih aralığında gerçekleştirilecek olan yerleştirme ve nakil dönemine dair detaylar veren Milli Eğitim Bakanlığı, tercihlere esas kontenjan tablolarının ne zaman erişime açılacağı bilgisini paylaştı. İşte, LGS tercih kılavuzu ve detaylı bilgiler

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİHLER 1-12 TEMMUZ TARİHLERİNDE

LGS tercihleri, E-Okul üzerinden 01-12 Temmuz tarihlerinde öğrenci velileri tarafından gerçekleştirilebilecek. Tercihlerini internet üzerinden gerçekleştirmek istemeyen veliler, herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden bu işlemlerini tamamlayabilecek. Son olarak yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

TÜM ÖĞRENCİLER YEREL YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLARI TERCİH EDECEK

LGS'ye giren ya da girmeyen tüm öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercih işleminde bulunmayan öğrenciler, nitelikli okul olarak bilinen merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar tercih ekranını göremeyecek.

Öğrenciler, Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilecek.

Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecek.

Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 (beş) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecek.

YETENEK SINAVINA KATILANLAR TERCİH YAPAMAYACAK

Yetenek sınavı il öğrenci alan okullar ve özel öğretim kurumlarına öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini gerçekleştiren öğrenciler, LGS tercihinde bulunamayacak.

TERCİHLER 3 ANA GRUPTA YAPILACAK

Öğrenciler, LGS'de tercih işlemlerini 3 ana grupta yapabilecek. Bunlar;

Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar,

Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar,

Pansiyonlu Okullar

olacak.

Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabilecek.

ÖZEL OKULLARIN KAYITLARI 27 HAZİRAN-12 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILABİLECEK

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel ortaöğretim kurumları, Merkezî Sınav Puanı esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecektir. 2019/2020 eğitim ve öğretim yılı için özel okul kayıt işlemleri, 27 Haziran-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında
yapılabilecektir. Yerleştirme sonuçları aynı eğitim-öğretim yılı için geçerli olacak.

Özel Öğretim Kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

TERCİHLERE ESAS KONTENJAN TABLOSU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Tercihlere esas kontenjan tabloları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün yayımlanacak. Kontenjan tabloları yayımlanır yayımlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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